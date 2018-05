Putin opäť ukázal svoje hokejové umenie: V zápase legiend doslova hviezdil

V zápase, ktorý sa hral v pomerne pomalom tempe, vyhral Putinov tím 12:7 a samotný Putin strelil päť gólov. Agentúra Associated Press pripomína, že päť presných zásahov je síce na hokejového "nováčika" v tíme bývalých profesionálov veľa, no i tak je to pod Putinovým bežným priemerom - minulý rok inkasoval v zápase ruských hviezd sedem a v roku 2015 osem gólov.