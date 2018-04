Ministerstvo reaguje na šokujúcu správu nemeckého denníka: Je Slovensko namočené do únosu Vietnamca?

BRATISLAVA/FRANKFURT - Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung v stredu napísal, že únos funkcionára Trinha Xuana Thanha bol výsledkom boja o moc v Komunistickej strane Vietnamu. Po tom, čo upadol do nemilosti, musel z krajiny ujsť a dostal sa až do Nemecka, kde požiadal o azyl. Vietnamská tajná služba však mala iné plány a muža uniesla. Najzaujímavejšou informáciou je však to, že tri dni po únose malo pricestovať do Bratislavy niekoľko podozrivých a podľa údajov z GPS zaparkovali auto pri hoteli Bôrik, kde sa v tom čase konalo pracovné stretnutie vietnamských a slovenských politikov, za účasti vtedajšieho ministra vnútra a podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka.

Trinh Xuan Thanh bol podľa denníka predsedom predstavenstva a predsedom štátnej stavebnej spoločnosti. Považovali ho za dôverníka bývalého predsedu vlády a reformátora Nguyena Tan Dunga a dokonca námestníka ministra priemyslu a obchodu.

Jeho sľubná kariéra však skončila na 12. kongrese Komunistickej strany v januári 2016, na ktorom prehrali reformátori orientovaní na Západ boj s konzervatívnym straníckym krídlom a Trinh upadol do nemilosti. Vietnamská polícia ho potom začala vyšetrovať kvôli niekoľkým hospodárskym zločinom.

Robert Kaliňák a To Lam pri návšteve Vietnamu v júni 2017.

Trinh utiekol cez Laos a Thajsko do Turecka a do Nemecka prišiel v auguste 2016 s diplomatickým pasom, kde požiadal o azyl. To sa však vietnamskej polícii nepáčilo. Niekoľkokrát vyzvala nemecké úrady, aby ho vydali späť do vlasti. Vysoko postavení vietnamskí politici sa tejto téme dokonca venovali na okraji summitu G20 v Hamburgu. A nakoniec, v lete 2017 sa začalo s plánovaním únosu.

Osobitnú úlohu pri ňom zohral veľvyslanec vietnamskej republiky v Berlíne, ktorý pomohol zakryť stopy. Tie však podľa denníka siahajú až na Slovensko. Tri dni po únose 26. júla 2017 niekoľko podozrivých z Prahy odcestovalo do Bratislavy v prenajatom aute, ktoré bolo zaparkované na parkovisku hotela Bôrik. aspoň to ukazujú údaje GPS.

Hotel je účelovým zariadením slovenskej vlády a práve v ten deň sa v ňom konalo pracovné stretnutie vysokopostavených vietnamských a slovenských politikov. Na stretnutí sa zúčastnil vietnamský minister verejnej bezpečnosti To Lam a generál Hung - hlavný podozrivý a údajný vodca únosu. Za slovenskú stranu sa rozhovorov zúčastnil vtedajší minister vnútra Robert Kalinák.

Vyšetrovatelia považujú za pravdepodobné, že unesený Trinh bol v tom čase v Európe. "Diskutovali Vietnam a Slovensko o tom, ako dostať Trinha z Európy? A možno Slovensko pri tom dokonca aj pomáhalo?" pýta sa denník. Podľa slovenských medializovaných správ sa rozhovory zameriavali na prehĺbenie spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti verejnej bezpečnosti. O pár dní neskôr sa Trinh Xuan Thanh prvýkrát objavil vo vietnamskej televízii.

Vietnamcov prípad zaťažuje bilaterálne vzťahy medzi Hanojom a Berlínom, aj keď vietnamská vláda popiera, že by stála za podnikateľovým únosom a trvá na tom, že sa muž vrátil do vlasti a prihlásil sa tamojším úradom dobrovoľne. Trinha po návrate do vlasti odsúdili na doživotie za korupciu a zlé hospodárenie.

Reakcia ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra SR je vážne znepokojené nad tým, že mohlo byť návštevou ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu generála To Lama zneužité na iné ako pracovné a priateľské stretnutie. TASR informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.

„Máme za to, že takéto veci sa riešia iným, štandardným spôsobom. Ministerstvo vnútra SR od augusta minulého roku intenzívne spolupracuje s partnermi v Nemecku pri objasnení tejto záležitosti, pričom cestou medzinárodnej právnej pomoci poskytuje maximálnu súčinnosť,“ uviedol tlačový odbor. Podľa MV SR bez ohľadu na to, že ide o prípad človeka, ktorý je vo Vietname trestne stíhaný za spreneveru 130 miliónov dolárov a korupciu.

„V prípade, že sa potvrdia informácie nemeckých orgánov, budeme to vnímať ako prejav hrubej nekorektnosti zo strany partnera z Vietnamu, zneužitie našej pohostinnosti na iné ako priateľské vzťahy a naštrbenie doteraz dobre sa rozvíjajúcich bilaterálnych vzťahov medzi obidvoma krajinami,“ zareagoval rezort vnútra.

Pracovné stretnutie vtedajšieho ministra vnútra a podpredsedu vlády SR Roberta Kaliňáka a ministra pre vnútornú bezpečnosť vo Vietname generála To Lama sa v hoteli Bôrik uskutočnilo v júli 2017. Podľa rezortu vnútra išlo o pracovnú návštevu, ktorá bola dohodnutá na stretnutí slovenskej delegácie vo Vietname a jej cieľom bolo prehĺbenie spolupráce, ako aj záujem o expertov na bezpečnosť zo strany Vietnamu.

„Návšteva sa pripravovala štandardne v spolupráci s vietnamskou ambasádou a trvala približne dve hodiny. Delegácia pôvodne mala priletieť do Viedne, na poslednú chvíľu však minister pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu priletel do Prahy. Vzhľadom na túto zmenu a následný program generála To Lama v Moskve, rezort vnútra svojim partnerom poskytol vládny špeciál z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy,“ vysvetlilo MV SR.

Spolupráca Slovenska a Vietnamu

Slovensko a Vietnam podpísali v marci 2017 dohody o spolupráci v oblasti prevencie a boja proti trestnej činnosti najmä v oblastiach, ako je nadnárodný organizovaný zločin, obchodovanie s ľuďmi a pašovanie migrantov, terorizmus a jeho financovanie, korupcia, falšovanie peňazí alebo nedovolené obchodovanie so zbraňami.

V júni sa Robert Kaliňák a To Lam vo Vietname dohodli na zlepšení spolupráce pri pátraní po hľadaných osobách, výmeny informácií na všetkých úrovniach, v lepšej kooperácii pri boji proti terorizmu a kriminalite, školeniach policajtov, ako aj možnosti vytvorenia miesta slovenského policajného pridelenca v Hanoji. Spolu so slovenskou delegáciou si Robert Kaliňák vtedy pozrel aj priestory technologického parku vietnamského ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.

Po júlovom strenutí s To Lamom v Bratislave Robert Kaliňák vyhlásil, že Slovensko je pripravené v najbližších týždňoch vyslať do Vietnamu expertov z oblasti bezpečnostných technológií.