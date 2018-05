Kaliňák a Grendel našli zhodu, chcú riešiť situáciu bývalých hasičov

"Vládny návrh je správny, zaslúžený a je hodný podpory. Menej správne a zaslúžené je, že sa takto štát nespráva ku všetkým výsluhovým dôchodcom. Hasičov, ktorí išli do dôchodku v rokoch 2008 až 2010, štát donútil, aby sa pokúsili vyžiť zo 170 eur mesačne. To by sa dalo vyriešiť pozmeňujúcim návrhom," odporučil Grendel.

Opäť pripomenul prípad bývalého hasiča Pavla Žatka, ktorý po strate výsluhového dôchodku v sume niekoľkých stovák eur dostával už len starobný vo výške 172 eur. Žatko už skôr vysvetlil, že za 26 rokov odslúžených v zložkách ministerstva vnútra mu bol priznaný výsluhový dôchodok 500 eur a neskôr, za 16 rokov odpracovaných mimo rezortu, 172 eur. Výsluhový dôchodok poberal Žatko od júla 2008 a od apríla 2013 k nemu pribudol starobný dôchodok 172 eur, ktorý vyplácala Sociálna poisťovňa. Od januára 2018 mu však podľa jeho slov ministerstvo zastavilo vyplácanie výsluhového dôchodku a zostal mu iba starobný. Okrem iného mal Žatko vrátiť tisíce eur, teda výsluhový dôchodok za obdobie od apríla 2013, kedy začal poberať aj starobný dôchodok, do decembra 2017. Bývalí hasiči, ktorí sa ocitli v situácii ako Žatko, spustili petičnú akciu.

Kaliňák zdôraznil, že sa hľadá riešenie, ako to upraviť. Zákon bol podľa jeho slov nastavený tak, aby bránil zneužívaniu systému. "A ak niekto požiadal o oba dôchodky v danom prechodnom období, stalo sa toto," poznamenal. Predsedajúci schôdze Béla Bugár (Most-Híd) zhodu medzi Kaliňákom a Grendelom s úsmevom komentoval tým, že na to nemá slov.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) Grendela uistila, že jej rezort napokon všetky výsluhové dôchodky od januára do marca dotknutým bývalým hasičom dodatočne vyplatil a nikto od nich už skôr vyplatené peniaze nevymáha. "Aktuálne spolu so Sociálnou poisťovňou čakáme na usmernenie Súdnej rady. Dôchodky sú im ale naďalej vyplácané," dodala.

Samotná vládna novela, ktorá je zatiaľ v prvom čítaní, hovorí, že výsluhové dôchodky sa v roku 2018 zvýšia o pevne stanovenú sumu. Valorizácia by sa mala v nasledujúcich troch rokoch (2018 až 2021) dotknúť celkom 46.000 osôb. Výsluhové dôchodky sa podľa návrhu zvýšia za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura. O pevnú sumu 15 eur sa majú zvýšiť invalidné výsluhové dôchodky, rovnako aj vdovské výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky. Okrem policajtov a vojakov sa zlepšia aj výsluhové dôchodky niekdajších príslušníkov Slovenskej informačnej služby, finančnej polície a Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Valorizácia sa má uskutočniť k 1. júlu 2018, novela má preto nadobudnúť účinnosť 30. júna. V tomto roku si podľa ministerského materiálu vyžiada zvýšené výdavky vo výške 2,5 milióna eur, v ďalších rokoch potom sumu necelých osem miliónov eur ročne.