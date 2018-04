Smrť Alfieho (†1) otriasla aj Vatikánom: František sa mu prihovoril do neba

"Som smrťou Alfieho hlboko pohnutý. Dnes sa modlím predovšetkým za jeho rodičov, keďže Boh, náš Otec, ho berie do svojej láskavej náruče," napísal pápež. Prípad smrteľne chorého Alfieho, ktorého v liverpoolskej Detskej nemocnici Aldera Heya odpojili ešte v pondelok od prístrojov na podporu života, vyvolal debatu o etike v medicíne a pozornosť predovšetkým v katolíckych krajinách, napísala tlačová agentúra AP. Taliansky minister zahraničných vecí Angelino Alfano uviedol v sobotu na Twitteri: "Zbohom, malý Alfie. Milovali sme ťa."

I am deeply moved by the death of little Alfie. Today I pray especially for his parents, as God the Father receives him in his tender embrace.