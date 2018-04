Zúfalým rodičom zhasla nádej: Britský súd neumožnil prepravu smrteľne chorého chlapca do Talianska

LONDÝN - Britský odvolací súd zamietol v stredu odvolanie rodičov údajne nevyliečiteľne chorého 23-mesačného chlapca Alfieho Evansa proti rozhodnutiu súdu o zákaze jeho prepravy na liečbu do Talianska. Informovala o tom agentúra DPA.

Traja sudcovia odvolacieho súdu v Londýne zamietli samostatné odvolania Alfieho otca Thomasa Evansa a jeho matky Kate Jamesovej proti rozhodnutiam súdov, ktoré dali za pravdu lekárom z liverpoolskej Detskej nemocnice Aldera Heya, že preprava chorého chlapca by nebola v jeho záujme. Alfieho v pondelok odpojili od prístrojov na podporu života. Chlapec na prekvapenie lekárov však stále žije.

Alfieho rodičia chcú syna vziať do Detskej nemocnice Dieťaťa Ježiša (Bambino Gesu) v Ríme, spravovanej Vatikánom. Jej riaditeľka Mariella Enocová v utorok oznámila, že talianske ministerstvo obrany má pripravené lietadlo na prevoz Alfieho do Talianska. Talianske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok informovalo, že Alfiemu Evansovi udelili talianske občianstvo v nádeji, že tento krok umožní jeho prevoz do nemocnice v Ríme.