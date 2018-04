Megalomanská Čína prekonáva rekordy: VIDEO Vo Viedni privítali prvý nákladný vlak z Číny

Projekt priameho spojenia medzi Čínou a Viedňou je súčasťou úsilia Číny zrýchliť cestu jej tovarov do Európy, ktorá doteraz prebiehala predovšetkým po mori.

Let’s start – 3, 2, 1 … We will welcome the 1st direct freight train from China to Vienna! #signon pic.twitter.com/cVNXvJJ0YP