ODHALENIE v prípade brutálneho útoku cudzincov na čašníka v Prahe: FOTO vedú až do Iránu

Siedmi podozriví vo veku 24 až 32 rokov, ktorí predložili holandské pasy, boli zadržaní v pondelok na Letisku Václava Havla. Českí policajti v utorok obvinili päť nich. Dvoch z obvinených chcú poslať do väzby. Na webe polície to oznámil policajný hovorca Jan Daněk. Posledných dvoch prepustili na slobodu. "Bolo vyhodnotené, že sa do konfliktu nezapojili, snažili sa ho skôr upokojiť," uviedol policajný hovorca.

Snímka z Prahy

Portál novinky.cz informoval, že podľa zdroja blízkeho policajnému vyšetrovaniu mali niektorí z mužov v minulosti údajne pracovať ako policajti v Iráne. O ktorých mužov zo sedemčlennej skupiny ale ide, a či ide o útočníkov, alebo tých, ktorí sa snažili zvyšok partie upokojiť, nie je zatiaľ známe.

Pred odletom do Prahy na holandskom letisku.

Holandský portál geenstijl.nl už v utorok upozornil na fotografiu na Instragrame, na ktorej je celá skupina spoločne zobrazená v Prahe. "Jeden z nich pracuje v holandskej policajnej jednotke Amsterdam," píše sa v komentári. Holandský portál zverejnil aj mená podozrivých: Armin Nahvi, Sanferino, P. Janssen, Bijan Kazemi, Naoufel Sebbane, Pejman Kazemi a Arash Nahvi.

Podľa fotografií v profiloch ďalších mužov sa zdá, že niektorí z nich majú marockú národnosť. Príkladom je muž zo skupiny, ktorý ako miesto pobytu i pôvodu udáva mesto Marrákeš. Ten istý muž má v profile snímky dvoch detí a je ženatý.

Ďalší z nich je zase osobný tréner, teda aspoň to tvrdí vo svojom profile: "Som bývalý powerlifter. A súčasný nadšenec sily. Vždy sa snažím nájsť nové a inovatívne spôsoby na zvyšovania sily a svalov," opísal tréner.

Arash Navi so svojím bratom v Iráne.

Vinníkom hrozí až 10 rokov v base

Čašník sa v sobotu s mužmi dostal do konfliktu potom, čo ich upozornil na to, že nemôžu na terase reštaurácie konzumovať prinesený alkohol. Skupina siedmich mužov podľa kriminalistov zaútočila na personál reštaurácie, jedného čašníka pritom zvalili na zem, kde ho začali mlátiť päsťami a kopať do neho. Potom, čo zostal bezvládne ležať na zemi, muži z miesta utiekli a odišli električkou. Napadnutý čašník skončil vo veľmi vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti a podstúpil operáciu hlavy.

Kriminalisti začali trestné stíhanie dvoch z podozrivých pre ťažké ublíženie na zdraví a podali podnet na ich umiestnenie do väzby. Ďalší traja muži sú stíhaní pre výtržníctvo. Za trestné činy ťažkého ublíženia na zdraví a výtržníctva hrozí páchateľom v prípade odsúdenia až desať rokov väzenia.

Konzulárna pomoc a rozlúčka so slobodou

Obvinení Holanďania spočiatku odmietali konzulárnu pomoc, neskôr o ňu ale holandské veľvyslanectvo predsa len požiadali. S odvolaním sa na hovorcu holandského ministerstva zahraničia o tom informovala verejnoprávna stanica NOS.

Podľa servera denníka Algemeen Dagblad (AD) vyrazilo sedem Holanďanov do Prahy preto, aby oslávili nadchádzajúcu svadbu jedného z nich. Väčšina z nich pochádza z Haagu a okolia. Podľa AD sú hlavnými podozrivými dvaja bratia, pričom jeden z nich je majiteľom fitness štúdia, v ktorom zároveň pracuje aj ako tréner. Príbuzný oboch mužov, ktorý kontaktoval holandský server, uviedol, že ani jeden z nich nemá záznam v trestnom registri.

Podľa fotografií, ktoré zverejnili holandské médiá, ktoré sa prípadu z Prahy obšírne venujú, bolo všetkých sedem mužov vo veľmi dobrej fyzickej kondícii. Policajný hovorca Frans Zuiderhoek serveru AD potvrdil, že jeden zo skupiny Holanďanov pracuje u amsterdamskej polície. Patrí podľa neho však k tým, ktorí boli prepustení na slobodu. Podľa hovorcu sa navyše snažil počas incidentu celú situáciu upokojiť. Amsterdamská polícia sa však jeho správaním v Prahe zaoberá.