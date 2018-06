Šokujúce detaily z Havlovho života: Nečakaný potrat, milostný trojuholník a hysterka Dagmar

Jitka Vodňanská (73) vo svojej knihe "Voda, ktorá horí" opísala ich dlhoročný románik. Vodňanská prezradila, že ich vzťah ukončila až svadba s Dagmar Veškrnovou. Kým Olga bola ústretová, Veškrnová bola hysterka. Zdôverila sa aj s tým, že musela absolvovať nechcený potrat.

Olga chcela život v trojici

Exprezident mohol mať potomka. Aj to tvrdí Vodňanská vo svojej knihe. Iskra medzi Vodňanskou a Havlom preskočil v roku 1983 po jeho návrate z väzenia. Jeho vtedajšia manželka Olga mu totiž po návrate oznámila, že má pomer s hercom Janom Kašparom, práve preto vyhľadal spoločnosť sympatickej psychologičky, ktorá ho zaujala už pred nástupom do väzenia. O ich dlhoročnom vzťahu nikdy nerozprávala, o intímnych detailoch sa rozhodla prehovoriť až sede rokov po jeho smrti vo svojej knihe. Zdôverila sa aj s najbolestnejším zážitkom. O nečakanom tehotenstve a potrate. "Stalo sa, čo sa stalo. Otehotnela som," povedala Vodňanská.

Olga Havlová Zdroj: YouTube

"Trojuholník bol rovnostranný," opísala s tým, že všetci v tom boli ponorení rovnako. "Napísala som Oľge list. Václava milujem, som tehotná," spomína Vodňanská. Rýchle riešenie nečakala, ale vedela, že Oľge môže písať otvorene. "Jej reakcia bola viac než prekvapivá. Bola láskavá a milá. Ponúkla nečakané riešenie. Komúna. Život v trojici."

Vodňanská zvolila potrat

V apríli 1984 však zažiadalo o interrupciu. "Keby V. bol z toho nadšený, tak tam nejdem," napísala Vodňanská s tým, že jej Havel napísal dlhý list po tom, ako sa to dozvedel. "Ak sa na to pozerám z hľadiska reálneho stavu vecí - kto si Ty, kto som Ja, do akých vzťahov sme zapletení, je to asi riešenie rozumné," napísal Havel.

Jitka Vodňanská Zdroj: YouTube

S tehotnou milenkou odmietol ísť pred potratovú komisiu, miesto toho napísal prehlásenie. Na záver dodal. "Hlavu hore! Nie si prvá, ani posledná! Bez to športovo!" Vodňanská si potrat vyčíta dodnes a chcela by to vrátiť. "Neviem, čo by som spravila dnes, ale vies, čo som spravila vtedy a čo neprestanem ľutovať. Niekedy stačí zdanlivo malý, chybný krok a život sa vytočí iným smerom."

Hysterka Dagmar

Až do smrti Olgy v roku 1996 žili viac-menej v milostnom trojuholníku. Všetko zmenila herečka Dagmar Veškrnová, ktorý Havlovi zamotala hlavu. Milostný trojuholník ihneď skončil. Psychologička spomína na zážitok z vily. "Boli sme na gauči, masírovala som mu chodidlá. Do toho zavolala Dagmar Veškrnová," napísala Vodňanská.

Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek

Nevedela, čo mu herečka povedala, no Havel rozpačito položil slúchadlo a poprosil ma, aby som odišla. "Je tu, Jiti. Prepáč, radšej odíď. Ona je taká hysterická. Mohla by prísť a vyrobiť scénu," napísla Vodňanská s tým, že Havel takéto scény z duše nenávidel. Vzťah s Vodňanskou sa chýlil ku koncu. V januári 1997 jej Havel zavolal.

Vodňanskú milovať neprestal

"Jiti, ja som sa oženil. Vzal som si Dášu," povedal Havel a po štrnástich rokoch ukončil ich dôverný vzťah. "Bolo zbytočné niečo vysvetľovať. Už bol niekým úplne iným. Oba konce telefónu ostali nemé. Nebol to ani rok, čo Oľga umrela," spomína Vodňanská. Celé roky sa s ním nesmela stretávať. "Ostrý rez. Bez vysvetlenia. Občas letmo. Na hrade na oslave štátneho sviatku, na koncertoch, v divadle. Prišiel nervózne pozdraviť a chvíľku nervózne hovoril o ničom alebo len zamával z diaľky. Tajne ma pozdravoval cez priateľov. Nepochopiteľné. Hnevala som sa, že opúšťa kopu starých priateľov."

Vodňanská však nikdy nemala pociť, že ich vzťah skončil. "Trvá. Aj keď sa cez neho prehrnuli piesočné duny jeho druhého manželstva," povedala psychologička, ktorá svoju lásku vyprevadila aj do neba. Poslednýkrát hovoril s Havlom mesiac pred smrťou, keď mu blahoželala k narodeninám. "Jiti, ty si stále tak krásna. Vôbec si sa nezmenila," polichotil Vodňanskej poslednýkrát.