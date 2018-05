Čašník, ktorého zbili cudzinci v Prahe, pred kamerami: Jeden kopanec a nemusel som tu byť

PRAHA - Jedna rana navyše a už som tu nemusel byť, povedal novinárom tridsaťpäťročný čašník, ktorého na konci apríla napadla skupina Holanďanov v centre Prahy. Potom, čo ho útočníci okrem iného kopali do hlavy, skončil v nemocnici s otrasom mozgu a krvácaním do mozgu, zlomenými tvárovými kosťami a poraneným okom. Miroslav to dnes povedal novinárom na tlačovej konferencii.

Incident sa stal 21. apríla pri obchodnom centre Quadrio. Čašník skupinu siedmich mužov upozornil na to, že na terase reštaurácie nemôžu popíjať vlastný alkohol. Útočníci ho zvalil na zem, začali ho biť päsťami a kopali do neho. Potom, čo zostal bezvládne ležať na zemi, z miesta utiekli.

Miroslav pred novinármi vystúpil v slnečných okuliaroch, práve kvôli poranenému oku. Vidí hmlisto, dúfa však, že sa mu zrak vráti úplne. "Bolo to len o vlások. Jedna rana, jeden kop naviac, a už som tu nemusel byť," povedal muž. Zároveň poďakoval lekárom a blízkym, ktorí sa o neho v posledných týždňoch starali.

V nemocnici sa napadnutý Miroslav prebral po dvoch alebo troch dňoch. Prekonal dve operácie, domov ho lekári prepustili minulý týždeň. "Zatiaľ ma nečaká žiadna ďalšia operácia, zostávam na pozorovanie," povedal novinárom.

Muž sa vraj cíti o niečo lepšie, nevie ale, kedy sa vráti do práce. "To teraz nevedia ani lekári," povedal. Keby dnes nastala podobná situácia, zachoval by sa vraj rovnako. "Aj keď úplne rovnako asi nie. Nie som stopercentný, ako som býval, a do smrti už asi nikdy nebudem," dodal Miroslav.

"Utrpel veľmi závažné poranenia (...), v priebehu trestného konania sa bude vyúčtovať bolestné, sťažené spoločenské uplatnenie. Oni tomu človeku naozaj zničili život," povedal čašníkov právnik Michal Marini. Útočníci podľa neho napadnutého nijako nekontaktovali, ani sa mu neospravedlnili.

Holanďanov zadržali policajti niekoľko dní po útoku na pražskom letisku, päť obvinili a zvyšných dvoch prepustili s tým, že sa konflikt snažili skôr upokojiť. Trom obvineným uložil Obvodný súd pre Prahu 1 trestným príkazom osemmesačné podmienky, na päť rokov ich tiež vyhostil z krajiny.

Zvyšných dvoch, ktorých polícia považuje za hlavných aktérov napadnutia, poslal súd do väzby. Obaja čelia obvineniu z výtržníctva a z ťažkého ublíženia na zdraví, za čo im hrozí až desať rokov väzenia.