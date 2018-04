Zmlátený čašník z Prahy prehovoril: Po útoku cudzincov krvácal do mozgu, čaká ho náročná operácia

"Či sú tresty dostatočné, nie je v tejto chvíli na programe dňa. Prioritou je skoré uzdravenie," uviedol ku štvrtkovému verdiktu súdu Miroslav, ktorý leží na jednotke intenzívnej starostlivosti vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe.

"Prvé dva dni ležal Míra v umelom spánku s krvácaním do mozgu. V súčasnej dobe je pri vedomí, jeho stav je ale vážny, avšak nie je priamo ohrozený na živote," informoval jeho kamarát a bývalý kriminalista Jiří Brych, ktorý čašníkovi tlmočil otázky MF Dnes.

Miroslav, ktorý pracuje v reštauráciách od pätnástich rokov, na polícii ešte nevypovedal. Nerieši ani to, či by sa dnes zachoval inak ako v osudnú chvíľu. "Rodina je samozrejme v šoku, nikto nič také nečakal. Riskovať život a zdravie nikdy nepatrilo do úloh jeho pracovného života. Keď ste policajtom či hasičom, tak vy i vaša rodina počítate s možným bezpečnostným rizikom, ale profesionál v gastronómii nič také v popise práce nemá a ani nie je na nič také pripravený," dodal Brych.

Hovorca nemocnice sa pre iRozhlas vyjadril, že muža čaká dentálna chirurgická operácia, pretože má mnohopočetné poranenia tvárového skeletu. Ide o veľmi náročný zákrok a pacienta ešte len čakajú vyšetrenia, ktoré ukážu, kedy bude môcť operácie podstúpiť a o aké druhy operácií konkrétne pôjde. Doba hospitalizácie bude ešte "relatívne dlhá".

Trom Holanďanom obvineným z výtržníctva vo štvrtok pražský súd uložil osemmesačné podmienky a vyhostil ich na päť rokov z krajiny. Dvoch mužov, ktorých polícia považuje za hlavných páchateľov, súd poslal do väzby. Zostávajúci dvaja Holanďania, ktorých polícia neobvinila, sú podľa denníka De Telegraaf už späť vo vlasti. Holandský minister zahraničia Stef Blok uviedol, že sa pri pohľade na zábery útoku hanbí.