Kremeľ skritizoval Trumpa: My nerobíme twitterovú diplomaciu, Putin verí v zdravý rozum

MOSKVA - Rusko sa zatiaľ odmieta vyjadriť k hrozbe zo strany prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý v stredu na Twitteri napísal, že ruská armáda v Sýrii by sa v odvete za údajný chemický útok mala pripraviť na americké rakety.

"Nepodieľame sa na twitterovej diplomacii," odkázal v stredu do Washingtonu hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. "Podporujeme seriózne prístupy a naďalej si myslíme, že je dôležité nepodnikať žiadne kroky, ktoré by mohli ešte viac destabilizovať situáciu, ktorá je už teraz napätá," dodal hovorca Kremľa.

Peskov potvrdil stanovisko Moskvy, že informácie o chemickom útoku zo strany sýrskej armády, ktorá v Sýrii bojuje bok po boku s ruskou armádou proti miestnej opozícii, sú vymyslené a preto "nemôžu slúžiť ako zámienka k akýmkoľvek prudkým akciám".

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharová na Facebooku napísala, že ak by Američania zaútočili na damaské predmestie Dúmá, kde sa mal údajný chemický útok uskutočniť, zničili by tak aj prípadné dôkazy o tomto útoku. "Rakety musia smerovať na teroristov, nie proti legitímnej vláde, ktorá na svojom území dlhé roky bojuje proti medzinárodnému terorizmu," napísala hovorkyňa ruského rezortu zahraničia.

Ruský prezident Vladimir Putin očakáva, že napriek súčasnej napätej situácii vo svete napokon zvíťazí zdravý rozum. "Súčasná situácia vo svete skutočne nemôže vyvolávať nič iné, len obavy. Vo svete vládne čoraz väčší zmätok. Napriek tomu však dúfame, že napokon zvíťazí zdravý rozum, medzinárodné vzťahy sa vrátia do konštruktívnych koľají a celý globálny systém bude stabilnejší a predvídateľnejší," povedal v stredu Putin v Moskve podľa agentúry TASS pri príležitosti preberania poverovacích listín nových veľvyslancov.

Trump v stredu cez Twitter Rusku odkázal, aby sa pripravilo na rakety, ktoré "prídu" do Sýrie. "Rusko sľubuje zostreliť všetky rakety vystrelené na Sýriu. Priprav sa Rusko, pretože prídu, pekné a nové a sofistikované!" napísal americký prezident. V odkaze na sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada tiež podotkol, že Moskva by nemala byť partnerom "vraždiaceho zvieraťa, ktoré plynom zabíja vlastných ľudí a ešte si to užíva!"

Zvrchovanosť Sýrie musí byť rešpektovaná, povedal Putin Netanjahuovi

Zvrchovanosť Sýrie musí byť rešpektovaná, povedal v stredajšom telefonickom rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom ruský prezident Vladimir Putin. Podľa agentúry AP sa Putinova poznámka týkala nedávneho leteckého útoku v Sýrii, z ktorého Damask i Moskva obvinili Izrael.

Ako informovalo tlačové oddelenie Kremľa, Putin v rozhovore s izraelským premiérom vyzval na zdržanie sa akýchkoľvek krokov, ktoré by ďalej destabilizovali situáciu v Sýrii a ohrozovali jej bezpečnosť. K vzdušnému útoku na leteckú základňu T4 v stredosýrskej provincii Homs došlo v pondelok.

Ako uviedla v stredu agentúra TASS s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany, dve lietadlá typu F-15 izraelských vzdušných síl, ktoré sa nachádzali nad Libanonom, vypálili na základňu T4 osem rakiet, pričom päť z nich zničili sýrske jednotky protivzdušnej obrany. AP poznamenala, že židovský štát zvyčajne nekomentuje svoje operácie v Sýrii.