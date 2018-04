Trump sa s Mayovou dohodol na tesnej spolupráci: V pozornosti bola téma Sýrie

Podľa agentúry Reuters a televízie ABC sa obaja štátnici v telefonickom rozhovore zhodli, že je nevyhnutné zabrániť sýrskemu režimu v ďalšom použití chemických zbraní. ABC pripomenula, že premiérka Mayová vo štvrtok večer získala podporu svojich ministrov v tom, že použitie chemických zbraní v Sýrii nesmie zostať bez odozvy medzinárodného spoločenstva.

Minister dopravy Jo Johnson neskôr pre rozhlasovú stanicu BBC zdôraznil, že nateraz nebolo rozhodnuté o podniknutí vojenskej akcie. Tá sa nespomína ani vo vyhlásení Downing Street. Uvádza sa však v ňom, že vláda vyslovila súhlas, aby premiérka Mayová pokračovala v spolupráci so spojencami v USA a Francúzsko s cieľom koordinovať medzinárodnú reakciu.

V rámci týchto snáh prezident Trump v najbližších hodinách absolvuje telefonát aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ten sa vo štvrtok vyjadril, že Francúzsko má dôkaz, že jednotky sýrskej vlády minulý týždeň v meste Dúmá pri Damasku použili chemické zbrane.

USA a ich spojenci pohrozili vojenským zásahom po správach o chemickom útoku sýrskych vládnych síl v meste Dúmá, pri ktorom podľa opozičných aktivistov a zdravotníkov uplynulý víkend zahynuli desiatky ľudí. Sýrska vláda i jej spojenec Rusko takéto obvinenia popierajú.

Sýrsky prezident Asad vo štvrtok vyhlásil, že hrozby úderu na jeho krajinu po údajnom chemickom útoku sa zakladajú na "lžiach" a ich snahou je zmariť úspechy, ktoré jeho vojenské sily v poslednom čase dosiahli v boji proti povstalcom v oblasti Damasku. Asad podľa agentúry AP dodal, že vyhrážky Západu ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť, pričom vojenský zásah by len prispel k ďalšej destabilizácii regiónu.

