Vyšetrovanie neľudského útoku v Sýrii stagnuje: Rusko verzus Spojené štáty, zasekli sa v OSN

NEW YORK - Bezpečnostná rada (BR) OSN odmietla v utorok tri návrhy rezolúcií týkajúce sa vyšetrovania údajného chemického útoku v meste Dúmá neďaleko sýrskeho Damasku. Najskôr neprešli konkurenčné návrhy rezolúcií predložené USA a Ruskom vyzývajúce na založenie medzinárodného expertného orgánu, ktorý by zisťoval, kto je zodpovedný za opakované chemické útoky v Sýrii.

Za americký návrh hlasovalo síce 12 z 15 členov BR OSN, čo by stačilo na schválenie, avšak vetovalo ho Rusko. Text vyhlásenia predloženého Moskvou následne podporilo len šesť členov Rady.

Napokon neprešiel ani ďalší ruský návrh rezolúcie, ktorý vyjadroval podporu vyšetrovaniu údajného útoku v Dúme Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Za toho vyhlásenie hlasovalo len päť členov BR OSN, štyria hlasovali proti a šiesti sa zdržali hlasovania, informovala agentúra AP.

Od začiatku sýrskej vojny Moskva vetovala už 12 návrhov rezolúcií BR OSN týkajúcich sa Sýrie, z toho šesť venovaných problematike chemických zbraní, uviedla televízia Fox News. OPCW v utorok oznámila, že vysiela svojich inšpektorov do sýrskeho mesta Dúmá, aby preverili pravdivosť správ, podľa ktorých tam v noci na nedeľu došlo k útoku chemickými zbraňami. Podľa sýrskych aktivistov a záchranárov tam zahynulo vyše 40 ľudí.

Západ obviňuje z útoku v Dúme sýrsku vládu podporovanú Ruskom, ktorá to však popiera. Spojené štáty a ďalšie západné krajiny v tejto súvislosti nevylučujú ani odvetný úder na sýrske vládne ciele. Rusko varuje, že by to malo vážne následky.

Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východnej Ghúty, spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu. Pozície Západu a Ruska sa v utorok nepodarilo zblížiť ani na pôde Bezpečnostnej rady OSN.