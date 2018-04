Sýrska armáda pred hroziacim americkým útokom opúšťa základne a letiská

DAMASK - Príslušníci sýrskych ozbrojených síl začali na pokyn svojho velenia opúšťať najväčšie vojenské základne a letiská v celej krajine. Okrem toho bola sýrska armáda uvedená do stavu plnej bojovej pohotovosti. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) sídliace v Británii.

Velenie sýrskych ozbrojených síl pristúpilo k tomuto kroku po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil Sýrii raketovými útokmi v odvete za údajný útok chemickými zbraňami, ku ktorému malo dôjsť v noci na nedeľu v sýrskom meste Dúmá ležiacom neďaleko metropoly Damask.

Aktivisti z ľudskoprávnej organizácie SOHR uviedli, že videli, ako konvoje sýrskej armády opúšťajú základne, ktoré využívali počas ofenzívy proti povstalcom v oblasti východná Ghúta neďaleko Damasku. Medzi nimi je aj základňa pri meste Dumajr.

S tvrdením, že v meste Dúmá došlo k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) uviedol dokonca bilanciu až vyše 100 mŕtvych.

Západ z útoku obviňuje režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorý podporuje Moskva. Tá naopak podľa Viktora Poznichira z generálneho štábu ruskej armády, ktorého citovala agentúra TASS, tvrdí, že ho zinscenovala dobrovoľnícka humanitárna organizácia Sýrska civilná ochrana, známa tiež ako Biele prilby.

Ruská armáda rozmiestni v meste Dúmá vojenskú políciu

Ruská armáda v stredu informovala, že rozmiestni svoje jednotky v sýrskom meste Dúmá, ktoré sa počas uplynulého víkendu stalo terčom údajného chemického útoku. Viktor Poznichir z generálneho štábu ruských ozbrojených síl podľa agentúry AP uviedol, že do Dúmy prídu už vo štvrtok príslušníci ruskej vojenskej polície, aby zaistili bezpečnosť mesta.

Mesto Dúmá podľa jeho slov už s pomocou ruskej armády opustilo dovedna 41.213 ľudí vrátane 3354 povstalcov a 8642 členov ich rodín. Z útoku v Dúme obviňuje Západ sýrsku vládu podporovanú Ruskom, ktorá to však popiera. Spojené štáty a ďalšie západné krajiny v tejto súvislosti nevylučujú ani odvetný úder na sýrske vládne ciele. Rusko varuje, že by to malo vážne následky.

Správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východnej Ghúty, Moskva spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu. Pozície Západu a Ruska sa v utorok nepodarilo zblížiť ani na pôde Bezpečnostnej rady OSN.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s odvolaním sa na informácie získané od lekárov v oblasti v stredu oznámila, že symptómy 500 sýrskych pacientov ošetrených po údajnom útoku v Dúme poukazujú na použitie toxických chemikálií.