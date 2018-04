Svetom kolujú hrozivé správy zo Sýrie: Zdravotníci hovoria o poltisícke zranených chemikáliami

Ilustračné foto

LONDÝN - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) žiada "okamžitý neobmedzený prístup" do sýrskeho povstaleckého mesta Dúmá, kde chce overiť správy od svojich partnerov, že chemický útok zasiahol až 500 ľudí a poskytnúť tamojším pacientom pomoc. Ich symptómy podľa WHO zodpovedajú zasiahnutiu vysoko toxickými chemikáliami.