Škandál v českej nemocnici: Muža mali za simulanta a dvakrát ho poslali domov, o pár hodín zomrel

Masarykova univerzita v Ústí nad Labem sa dostala do veľkého problému. Škandalózny prípad smrti 75-ročného seniora talianskej národnosti otriasol celou republikou. Lekári pacienta koncom marca poslali dvakrát domov aj napriek tomu, že sa sťažoval na zlý zdravotný stav, pričom mal za sebou aj kolaps.

Blízka priateľka Taliana (†75) povedala, že sa sťažoval na veľké bolesti a dokonca mu raz skolaboval organizmus. Žena s ním na odporučenie lekárky prišla do ústeckej Masarykovej nemocnice. No v rovnaký deň v obedňajších hodinách si ho už brala domov.

„Jeho stav sa stále zhoršoval. Nemohol jesť ani piť, a tým pádom neužil ani žiaden z dlhodobo predpísaných liekov,“ povedala žena pre Ústecký denník. Keď sa mu priťažilo ešte viac, žena zavolala sanitku, ktorá ho opäť previezla do Masarykovej nemocnice. No v nemocnici sa opäť dlho nezdržali. Lekári ho prepustili s tým, že hospitalizácia nie je nutná.

Ešte v ten istý deň vo večerných hodinách sanitka previezla seniora do tej istej nemocnice, z ktorej ho len pred pár hodinami prepustili. Tretíkrát si muža v nemocnici nechali cez noc, no do rána zomrel.

Žena sa rozhodla na nemocnicu podať trestné oznámenie, ktorým sa momentálne zaoberá tamojšia polícia. Masarykova nemocnica smrť dôchodcu potvrdila, no médiám zatiaľ neposkytla žiadne bližšie informácie. „Vzhľadom k tomu, že v súvislosti s udalosťou bolo podané trestné oznámenie, nemôžeme k prípadu poskytnúť ďalšie informácie,“ povedal Ivo Chrástecký, hovorca Krajskej zdravotnej nemocnice, pod ktorú spadá Masarykova nemocnica.