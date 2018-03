V Londýne vraj prehľadali ruské lietadlo: To je posledná provokácia, hlási Moskva

Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovej Londýn zatiaľ nespresnil, z akého dôvodu britskí policajti ruské lietadlo kontrolujú.

Skripaľa otrávili začiatkom marca v anglickom meste Salisbury nervovoparalytickou látkou sovietskej výroby novičok, pričom podľa Londýna šlo o útok zo strany Ruska. Moskva to odmieta a naznačuje, že môže ísť naopak o akciu britských tajných služieb namierenú proti Rusku.

Zacharová neuviedla, na ktorom londýnskom letisku má kontrola prebiehať, agentúra Associated Press však vypátrala, že let z londýnskeho letiska Heathrow do Moskvy má prílet do ruského hlavného mesta posunutý už o tri hodiny.