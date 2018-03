Trump obnovil nádej v urovnanie konfliktu s Kóreou: Kim Čong-un má šancu urobiť správnu vec

Podľa jeho slov mu čínsky prezident Si Ťin-pching povedal, že jeho tohtotýždňové stretnutie s Kimom sa "veľmi vydarilo". Severokórejský líder sa tiež "teší" na stretnutie s americkým prezidentom.

Agentúra AP pripomína, že podľa Bieleho domu sa Trump plánuje stretnúť s Kimom do mája tohto roku. Trump však zdôraznil, že medzitým sa musia - "žiaľ - zachovať maximálne sankcie a tlak".

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!