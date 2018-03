Japonka (†27) si dala s Jevgenijom (26) rande naslepo: Odrezal jej hlavu a telo roztrúsil po lese

Saki Kondová bola naposledy videná na záznamoch z bezpečnostných kamier 15. februára, ako vstupuje spolu s mužom do Bajraktarovho prenajatého bytu. Na videu sa však žena už viac neobjaví, byt opúšťa iba mladík s niekoľkými taškami.

Polícia ho zatkla 22. februára po tom, čo bolo oznámené, že žena je nezvestná. Jej hlavu našla v taške v izbe v Osake. Jevgenij neskôr políciu doviedol aj k rozrezanému torzu tela, ktorého zvyšky rozptýlil v lese v Shimamote, vzdialenom približne 40 kilometrov.

Polícia prehľadala les.

Bajraktar žije na Long Islande a vyrastal v USA po tom, čo sa sem s jeho matkou Reginou presťahovali z ruskej Odessy, keď mal deväť rokov. Jeho matka sa totiž na internete spoznala s istým Texasanom, ktorého si vzala.

Dnes už bývalý manžel sa pre The New York Post vyjadril, že Bajraktara skazila jeho "sebecká" matka. "Bol to mamičkin chlapček. Keď sme večerali a jedlo mu nechutilo, jeho matka vstala uprostred večere, aby mu pripravila niečo špeciálne, a to bolo v časoch, keď sme nemali veľa peňazí," uviedol Jevgenijov nevlastný otec Benny Dacy.

Bajraktar býva v tomto dome na Long Islande s matkou a jej tretím manželom.

Spolu s Reginou strávili niekoľko rokov, než za jeho financie vyštudovala a stala sa zdravotnou sestrou. Len čo však získala kvalifikáciu, podľa Dacyho spolu so synom zmizla. "Raz mi zavolala a požiadala ma o rozvod, ale nemal som tušenie, kde sa nachádzajú. Bolo to najtraumatickejšie obdobie môjho života, keď ma opustila. Je to veľmi sebecká žena," povedal Dacy.

Bajraktar krátko slúžil v amerických vzdušných silách predtým, než bol prepustený v roku 2012. Nie je známe, prečo odišiel, ale bol tam len 11 mesiacov.

Saki Kondová

Podľa japonských úradníkov citovaných The Japan Times, Bajraktar sa stretol s niekoľkými japonskými ženami z on-line aplikácie a odviezol ich do rôznych prenájmov v okolí predtým, než sa stretol s Kondovou. Všetky ostatné sú v poriadku.