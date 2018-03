FOTO Katalánci opäť vyšli do ulíc: Žiadajú vznik autonómneho regiónu Tabarnia

Na pochode ulicami Barcelony sa podľa polície zúčastnilo asi 15.000 ľudí. Organizátori tvrdia, že ich bolo 175.000 až 200.000. Ľudia mali v rukách vlajky Španielska i fiktívnej Tabarnie. "Sme tu, lebo už máme dosť hnutia za nezávislosť, keď nás menšina tlačí do neistoty," uviedla pre portál Euronews 33-ročná Mari Carmen Guerrerová.

Na pochode sa zúčastnil aj predseda poslaneckého klubu Ľudovej strany (PP) v barcelonskom mestskom zastupiteľstve Alberto Fernández Díaz. Prítomný bol aj generálny tajomník konzervatívnej a krajne pravicovej strany Vox, advokát Javier Ortega Smith, ktorý na svojom konte na sieti Twitter zverejnil videoblog s výzvou: "Žarty na bok, nech žije slobodná Tabarnia, nech žije Španielsko!"

Iniciatíva na založenie Tabarnie sa veľmi rozšírila po regionálnych voľbách z 21. decembra 2017, ktoré znova vyhrali prívrženci nezávislosti Katalánska. Privítali ju aj katalánske odnože celorepublikových politických strán nesúhlasiacich s nezávislosťou - liberálni Občania a konzervatívna PP.

V januári sa dramaturg a satirik Albert Boadella stal exilovým prezidentom Tabarnie - ide o parodizáciu katalánskeho expremiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý pred súdnym vyšetrovaním ušiel do Bruselu a označoval sa za "prezidenta v exile" s ambíciou vládnuť Katalánsku z Belgicka. Boadella v nedeľu na pochode Barcelonou nebol, ale ľudia mali masky s fotografiou jeho tváre a vykrikovali: "Puigdemonta do basy!".

"Je to žart, aby si prívrženci nezávislosti uvedomili, že ich argumenty sú smiešne a celý proces (odštiepenia od Španielska) absurdný," uviedol 72-ročný José Luis Cortés. Upozornil, že ak secesionisti pôjdu so svojimi snahami ešte ďalej, môže sa veľmi ľahko stať, že "žart prestane byť žartom", lebo "oni chcú odísť zo Španielska, z Európy". "Len nech to spravia, my tu zostaneme," dodal. Tabarnia má vlastnú zástavu, hymnu, znak i menu. Jej zakladatelia sú dokonca pripravení žiadať o oficiálne uznanie ako región odčlenený od Katalánska.