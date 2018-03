Ani tretí pokus sa neskončil zdarne: V boji o katalánskeho premiéra neuspel ďalší kandidát

Prvým kolom hlasovania ale začala plynúť dvojmesačná lehota, v ktorej musí byť zvolený nový premiér regiónu, inak sa musia konať nové parlamentné voľby. Ich dátum španielske médiá spočítal na 15. júla.

Turull dostal hlasy dvoch hlavných separatistických zoskupení - Spoločne pre Katalánsko (JXCat) a Republikánska ľavica Katalánska (ERC). Štyria poslanci krajne ľavicové Kandidátky ľudovej jednoty (CUP), ktorých hlasy potreboval Turull k získaniu absolútnej väčšiny 68 zo 135, sa však hlasovania nezúčastnili. Politici CUP to vysvetľovali tým, že zvyšné separatistické strany sa príliš málo zasadzujú o čo najrýchlejšie vyhlásenie katalánskej republiky, ktoré je hlavným cieľom tejto formácie.

Po neúspešnom prvom hlasovaní sa má v sobotu konať druhé kolo, v ktorom už kandidátovi stačí jednoduchá väčšina hlasov. Ak by sa poslanci CUP opäť nezúčastnili hlasovania, získal by Turull väčšinu len v prípade, že by sa dvaja poslanci (Carles Puigdemont a Antoni Comino), ktorí sú v Belgicku, vzdali mandátov, čo ale zatiaľ odmietajú.

Zatiaľ však nie je isté, či sa sobotné hlasovanie uskutoční. Na dnešok totiž sudca najvyššieho súdu predvolal bývalé vedenie Katalánska, ktoré zrejme obžaluje zo vzbury kvôli separatistických snahám. Niekoľkými z nich, vrátane Turulla, hrozí uvalenie väzby.

Turull bol už tretím neúspešným kandidátom na katalánskeho premiéra od decembrových volieb, v ktorých získali separatisti krehkú väčšinu. Prvým bol expremiér Carles Puigdemont, ktorý je ale na úteku v Belgicku. Tam utiekol s niekoľkými členmi svojej vlády, ktorú koncom októbra Madrid zosadil kvôli separatistickým snahám a ktorú španielska prokuratúra obvinila zo vzbury. Kvôli tomu tiež Puigdemontovu kandidatúru koncom januára krátko pred plánovaným zasadnutím poslancov zablokoval ústavný súd a na hlasovanie vôbec nedošlo.

Druhým kandidátom mal byť podľa Puigdemontovho návrhu separatistický líder Jordi Sánchez, ktorý je ale od polovice vlaňajšieho októbra vo väzbe za to, že v septembri zvolal v Barcelone demonštráciu na protest proti razii španielskej polície na úradoch katalánskej vlády. Turull sa teda stal vôbec prvým, o ktorom poslanci hlasovali. Meno prípadného ďalšieho kandidáta zatiaľ nie je známe.