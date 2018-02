Mladík obťažoval dievčatko (4) počas svadby: VIDEO Svadobčan zakročil, takmer ho zlynčovali

Sedat skončil vo väzbe.

ADANA - Sedat Keser (20) bol prichytený, keď sa dopúšťal zvrhlostí iba na 4-ročnom dievčatku počas pouličnej svadby v tureckom mesta Adana. Pokým rodina oslavovala, on vnikol do domu a sexuálne obťažoval svoju obeť. Jeden z hostí však zbadal, čo robí a na muža zaútočil. Nahý Sedat síce stihol vybehnúť na ulicu, ale tam sa už do neho pustil rozhnevaný dav a chcel ho zlynčovať. Pred smrťou ho zachránil zásah polície, skončil vo väzbe.