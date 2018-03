Otrasný prípad z východného Slovenska: Matúš znásilňoval dcéry, sexuálne delikty aj v Škótsku

Ilustračné foto

KOŠICE - Na svojich dcérach sa dopúšťal nechutných zvrhlostí, a to nebolo všetko. Ďalších sexuálnych násilností sa Matúša (43) z Iňačoviec v michalovskom okrese dopúšťal v zahraničí. Policajti ho zadržali a posadili do cely. Sudca ho vzal do väzby a teraz čaká na vydanie do Škótska. Tam na neho vydali európsky zatýkací rozkaz