Od roku 2016 odolával Trumpovej kritike, dnes končí: Námestník riaditeľa FBI odstúpil

Andrew McCabe

WASHINGTON - Zástupca šéfa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Andrew McCabe, ktorý sa stal po vlaňajšom odvolaní Jamesa Comeyho aj dočasným riaditeľom tejto inštitúcie, v pondelok na svojom poste skončil v súlade s vopred avizovaným odchodom do dôchodku. Agentúre AP to v pondelok povedali nemenované zdroje dôkladne oboznámené so situáciou.