Otec sa pochválil láskyplnou FOTO dcérky (8) s pizzou v posteli: O hodinu bola mŕtva

Polícia na základe upozornenia vošla do domu v sobotu o 21:15, príspevok na sociálnej sieti bol zverejnený len hodinu predtým. Nie je zatiaľ známe, čo sa stihlo za taký krátky čas udiať, no malá Mylee zomrela po prevoze do nemocnice. Osudnými sa jej stali bodné poranenia nožom, ktoré utrpela.

V nemocnici skončil aj otec dievčatka Bill, ktorého našli s bodnou ranou v žalúdku. Predpokladá sa, že chcel spáchať samovraždu. Momentálne je v stabilizovanom stave a stráži ho polícia, ktorá ho chce vypočuť, akonáhle to jeho zdravie dovolí.

Priateľ podozrivého muža portálu MailOnline prezradil, že Bill len nedávno prišiel o prácu v továrni kvôli nadbytočnosti. Tomu, že by však spáchal taký hrozný čin, neverí. "Absolútne sa to prieči jeho povahe. On a jeho manželka Tracey spolu nežili, ale on miloval všetkých svojich päť detí. Nerozumiem tomu, ako sa mohlo niečo takéto stať," nechal sa počuť kamarát.

Na mieste činu sa objavila aj matka dievčatka Tracey, ktorá býva iba niekoľko minút od Billovho domu. Sused, ktorý jej ponúkol teplý nápoj, uviedol, že vyzerala ako v tranze a celý čas opakovala: "Dobodali moje dieťa".

Rodiny oboch partnerov sú z incidentu v šoku. "Len teraz sme sa vrátili domov po tom, čo sme zistili nejaké novinky. Sotva sme spali a snažíme sa pochopiť a spracovať to, čo sa stalo. Stále nevieme, k čomu presne došlo. Sme skutočne zdrvení," uviedol jeden z príbuzných.