Strašidelný prípad z Česka: Žena (22) tajne porodila v sprche, z opisu vraždy bábätka mrazí

PLZEŇ - Z vraždy novonarodeného dieťaťa sa dnes na Krajskom súde v Plzni začala spovedať dvadsaťdvaročná žena. Podľa obžaloby vlani v auguste po utajovanom tehotenstve porodila sama doma v kúpeľni dieťa. Potom mu dvakrát udrela hlavičku o roh sprchy, bodla ho nožom do krku a šije a niekoľkokrát udrela do hlavičky tĺčikom na mäso, tvrdí obžaloba. Dievčatko na ťažké poranenie hlavy a mozgu zomrelo. Žene hrozí 15 až 20 rokov väzenia, prípadne výnimočný trest, teda aj doživotie.

Obžalovaná sa k činu priznala. Na súde vypovedala, že ku konaniu ju viedol strach, že keby sa o dieťati dozvedel jej priateľ, opustil by ju. Pôvodne vraj plánovala, že dieťa porodí anonymne v pôrodnici a dá na adopciu, alebo ho s pomocou svojho brata dopraví do babyboxu.

Keď začala rodiť o dva týždne skôr, než si spočítala termín pôrodu, priateľ nebol doma. Násilie proti dieťaťu vysvetlila tým, že tesne po pôrode počula rachotať kľúče v zámke. Priateľ sa vrátil a ona spanikárila. Hlavičkou o sprchový kút udrela dievčatko vraj preto, aby ho omráčila. Potom ho schovala v koši na bielizeň. Uviedla, že zo strachu, že začne plakať a priateľ sa o ňom dozvie, potom dieťa aj bodla nožom a zrejme tiež udrela tĺčikom na mäso.

Keď ju priateľ našiel v krvi, tvrdila mu, že jej praskla cysta a že sa porezala. Keď prišla sanitka, povedala záchranárom, že porodila a že si dieťa už odviezla pôrodná asistentka.

"Stále som dúfala, že to priateľ nezistí. Bola som strašne hlúpa. On za to nestál. Urobila som hroznú vec. Je mi to ľúto," plačúc uzavrela svoju výpoveď. Kým k zabitiu dieťaťa sa priznala a pripustila, že ho nechcela, opustiť priateľa a spoločného psa, ku ktorému mala vzťah, sa vraj bála. Tehotenstvo tajila pred rodičmi i priateľom. Nechodila ku gynekológovi. Rastúce brucho priateľovi vysvetľovala ochorením obličiek, nechala sa od neho voziť na urológiu a predstierala návštevy ordinácie. Dokonca mu ukázala falošnú lekársku správu.

Priateľ často chodil do klubov, pozýval si domov kamarátov a údajne ju podvádzal, napriek tomu sa upierala na to, že až tajne porodí, všetko sa spraví. Nevedela si predstaviť, že by partnera opustila. Kvôli nemu ani nedokončila školu, pretože chcela byť len s ním.

Pojednávanie pokračuje ďalšie dni výsluchmi svedkov, znalcov a ďalšími dôkazmi. V krátkom čase je to druhý prípad, kedy súd v Plzni rieši vraždu novorodenca matkou. Minulý týždeň za čin, ktorý sa stal vlani v júli, súd neprávoplatne odsúdil matku novonarodeného chlapca na 17 rokov väzenia.