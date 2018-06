Richter: V sociálnych opatreniach by sa mali nájsť aj starší, aj mladé rodiny

Uviedol to v stredu po rokovaní vlády Richter, ktorý takto zhodnotil v utorok (5. 6.) ohlásené sociálne opatrenia. Ponúknuté opatrenia strany Smer-SD podľa neho do istej miery zahŕňajú aj tých skôr narodených, aj mladé rodiny. "Samozrejmá vec, že najväčšia priorita, a to je myslím, že úplne všetkých, aby sa konečne dali do štandardu platy v štátnej a verejnej službe," dodal s tým, že je dôležité riešiť mzdové otázky, aby tieto služby realizovali ľudia, ktorí budú adekvátne ohodnotení.

Strana Smer-SD chce zaviesť stravné zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre deti na základných školách. Každé dieťa by tak malo od štátu dostať 1,2 eura na deň na stravovanie. "Približne 63.500 detí je riešených takýmto spôsobom aj na základe terajšej legislatívy prostredníctvom opatrení, ktoré my máme formou príspevku pre deti, ktoré sú v hmotnej núdzi, alebo rodiny, ktoré sú v hmotnej núdzi," pripomenul Richter. Dodal, že ak má školské zariadenie minimálne 50 % detí v hmotnej núdzi, nárok má aj tých zvyšných 50 %. Zároveň je podľa neho toto opatrenie veľmi adresné a bude motivovať deti, aby viac chodili na obedy v školách.

Opatrenie o zvýšení vianočného príspevku na dvojnásobok je podľa Richtera posunutie sa k 13. dôchodku. "Som presvedčený, že v tom ďalšom období, ak to bude situácia, rozpočet a ekonomika dovoľovať, sa to dá posunúť ešte ďalej, aby sme sa potom skutočne už priblížili k tomu 13. dôchodku, aby ten 13. dôchodok oslovoval a riešil každého jedného dôchodcu. Tu sme v nejakom tom prechodnom štádiu, ale myslím si, že 100-% zvýšenie je dôkazom toho, že to táto vláda myslí s tým 13. dôchodkom veľmi vážne," zdôraznil.

Minister však doplnil, že momentálne nie je možné časovo vyjadriť, kedy by 13. dôchodok mohol byť reálny. "Ak by sa to dostalo do polohy 13. dôchodku, má to úplne iný právny rámec, ktorý bude treba rozanalyzovať a zhodnotiť. Každopádne v tom prípade budú mať nárok aj občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí," poznamenal.