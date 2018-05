Fico nakoniec ustúpil Dankovi: Predloží ohraničenie dôchodkového veku mužov na 64 rokov

BRATISLAVA - Smer-SD v piatok (25. 5.) predloží návrh ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, pričom návrh bude v prípade mužov obsahovať vek 64 rokov. Strana tým reaguje na požiadavku koaličného partnera SNS aj iných opozičných poslancov. V prípade žien bude návrh formulovaný všeobecne s tým, že sa počíta s nižším vekom ako v prípade mužov. Uviedol to predseda strany Smer-SD Robert Fico vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave.

"Chceme veľmi jasne deklarovať, že dnes na Slovensku platí tzv. automat, ktorý každoročne zvyšuje vek odchodu do dôchodku," pripomenul Fico s tým, že ak by sa tento systém zachoval, v budúcnosti by Slováci odchádzali do dôchodku vo veľmi vysokom veku. Preto je podľa neho dôležité prijať tento ústavný zákon.

Táto téma podľa Fica parlament oslovila. "Keďže ide o ústavný zákon, nie je možné ho presadiť v parlamente len hlasmi koalície," skonštatoval. Zdôraznil, že musí dôjsť k dohode medzi vládnou väčšinou a opozičnou menšinou, a preto prichádza strana Smer-SD s návrhom, ktorý obsahuje 64 rokov. Podľa Fica je totiž vysoko pravdepodobné, že súhlas na odchod do dôchodku vo veku 65 rokov by nebol, a takýto návrh preto nemá zmysel predkladať.

O zákone na zastropovanie dôchodkového veku deklaroval inú predstavu predseda SNS Andrej Danko a tiež aj ďalší poslanci opozičných strán, s ktorými strana Smer-SD rokovala. Podľa Fica sa však zdá, že Národná rada (NR) SR má v súčasnosti potenciál na to, aby bol tento ústavný zákon prijatý. K tomuto projektu už od začiatku avizoval výhrady Most-Híd, priblížil Fico na margo negatívneho postoja štátneho tajomníka rezortu práce a podpredsedu strany Most-Híd Ivana Švejnu k zastropovaniu dôchodkového veku. Berie na vedomie jeho postoj a zdôraznil, že by chcel, aby on bral na vedomie postoj strany Smer-SD, ktorý je "možno viacej ľudský ako finančný a ekonomický".

"Zajtra v prípade mužov predložíme vek 64 rokov," vyhlásil Fico s tým, že v prípade žien je tam ešte veľa nápadov. Aby mohli tento zákon čím skôr predložiť, bude použitá len všeobecná formulácia v návrhu zákona, ktorá konštatuje, že vek odchodu do dôchodku má byť u žien nižší ako u mužov. "Diskusia je, čo má byť kritériom," priblížil Fico. Rozhoduje sa, či majú byť kritériom deti alebo len holý fakt, že ide o rozdiel medzi ženami a mužmi, čo však v Európskej únii vidia neradi, dodal. "My sme pripravení, ak to prejde v prvom čítaní, v druhom a treťom čítaní, hovoriť so všetkými, najmä s našimi koaličnými partnermi a pripraviť taký návrh, ktorý bude mať šancu na schválenie v Národnej rade," uviedol.

Návrh obsahuje aj všeobecnú formuláciu, že podmienkou sú vychované deti. Je viacero variantov, ako výchovu zadefinovať, jedna z možností je osobitný zákon. "Osobitný zákon, ktorý vyrieši všetky detailné podmienky, čo sa považuje za vychované dieťa, lebo tam nám vzniká aj veľa osobitných problémov, čo so ženou, ktorá má napríklad postihnuté dieťa, ktoré napríklad nemôže chodiť na základnú a strednú školu," poznamenal člen sociálneho výboru a poslanec za Smer-SD Ján Podmanický. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) chce zároveň podľa Fica vytvoriť medzi prvým a druhým čítaním, resp. ešte pred prvým čítaním odbornú platformu.

V prípade zastropovania veku na 65 rokov sú predpokladané vplyvy do roku 2070, 2075 v hodnote približne 80 miliárd eur. "Môžeme predpokladať, keď hovoríme o 64 rokoch, že to bude viac," uviedol Fico. Nebráni sa tiež tomu, aby v tomto ústavnom alebo v iných zákonoch bolo zakotvené právo ľudí vedieť, aký dôchodok ich čaká v horizonte piatich rokov. Smer-SD chcel tiež v návrhu zákona zagarantovať akúsi rovnosť medzi prvým, druhým pilierom a tretím dobrovoľným pilierom, európska legislatíva však neumožňuje dať do jednej úrovne napríklad tretí dobrovoľný pilier a ostatné dva piliere.