Úrad vlády navrhuje tento rok pridať jeden sviatok: Zamestnávatelia sa búria

"Nesúhlasíme so zavedením ďalšieho štátneho sviatku, aj keď jednorazového," povedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) Rastislav Machunka. Podľa neho sa zamestnávatelia, naopak, snažia, aby dva sviatky na Slovensku ubudli. Upozornil na to, že jeden štátny sviatok pre ekonomiku znamená zníženie hrubého domáceho produktu o 0,2 % až 0,4 %. Viceprezident AZZZ tiež upozornil na to, že od 1. mája tohto roka sa pre zamestnancov zvýšili príplatky za prácu počas sviatku. "Toto je ďalšie zvyšovanie nákladov v tomto roku, ktoré nie je plánované," povedal o uzákonení 30. októbra tohto roku ako štátneho sviatku. Tento krok bude mať podľa Machunku na podnikateľov "reálne dopady".

Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský sa obáva toho, že by sa vyhlásenie 30. októbra tohto roka za štátny sviatok mohlo stať precedensom do budúcnosti, aby sa takéto jednorazové štátne sviatky vyhlasovali. "Veríme tomu, že 15 štátnych sviatkov, ktoré Slovensko má, je dostatočný počet na to, aby sme zvládli osláviť všetko, čo je potrebné," povedal. Podľa neho to vyvolá zvýšené náklady pre podnikateľov. "Zasa si to odnesú podnikatelia," zdôraznil.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter považuje 30. október tohto roka za výnimočný deň. "Martinská deklarácia bol významný akt, ktorý prispel k tomu, že vôbec vznikol spoločný štát Čechov a Slovákov," povedal. Tento krok považuje voči zamestnávateľom za férový, keďže pôjde len o jednorazový sviatok. "Je to jednorazové, je to storočnica, myslím si, že tento deň si zaslúži, aby aj na území Slovenskej republiky bol štátny sviatok," dodal.