Pellegrini: Prichádzajú najväčšie investície do našich nemocníc v histórii Slovenska

Rekonštrukcia sa netýka len nemocnice na Kramároch, ale všetkých univerzitných nemocníc v Bratislave. Po nemocničných priestoroch previedla premiéra ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská spolu s riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava Jurajom Kovácsom.

„Prešli sme si spolu s pani ministerkou aj horšie časti nemocnice, pretože je to zariadenie, kde sa za posledných dvadsať rokov neinvestovalo skoro vôbec. Kramáre zažijú veľké investície a aj tie oddelenia, ktoré si už veľa pamätajú, budú svietiť novotou. Pretože to nie je dôležité len pre pacientov, ale musíme si uvedomiť, že dobré vybavenie a dobré priestory sú dôležité aj pre personál,“ povedal predseda vlády a dodal, že ak chceme, aby v slovenských nemocniciach pracovali kvalitné zdravotné sestry a špičkoví lekári, rekonštrukcie sú nevyhnutné.

Univerzitná nemocnica Bratislava má spolu 2 500 lôžok a do konca tohto roka bude 1 500 lôžok vymenených. Do obnovy nemocníc v Bratislave pôjde vyše 30 miliónov eur, ďalšie investície budú smerovať do nemocníc po celom Slovensku. „Budem robiť spolu s ministrami všetko pre to, aby sme Slovensko posúvali dopredu a budovali krajinu, ktorá sa postará aj o slabých a chorých tak, ako sa patrí,“ zdôraznil premiér Pellegrini.