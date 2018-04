Aktivisti budú v utorok zbierať podpisy za predčasné voľby

Ako ďalej informovali zástupcovia iniciatív, podujatie sa uskutoční v utorok 1. mája. "Počas tohto dňa budú dobrovoľníci v mnohých mestách na Slovensku zbierať podpisy za zmenu pomerov v našej krajine," uvádzajú.

Aktivisti konštatujú, že po udalostiach, ktoré sa po násilnej smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej udiali, sú predčasné voľby jedinou cestou, ako zmeniť pomery na Slovensku k lepšiemu. "Všetkým je nám jasné, že politici si sami neskrátia volebné obdobie. Využijeme preto inštitút referenda. Je to prejavom demokracie, ktorá na Slovensku zatiaľ stále je," uviedli. Na spoluprácu zároveň vyzývajú všetkých členov a sympatizantov iniciatívy Za slušné Slovensko a všetkých členov a sympatizantov občianskych iniciatív, ktoré požadujú zmenu.

"Ak by každý z nás, kto sa zúčastnil protestov za slušné Slovensko, vyzbieral len tri podpisy, už by sme mali takmer 400 000 podpisov, ktoré by zaručovali istotu referenda o predčasných voľbách," konštatujú aktivisti. Zároveň dúfajú, že spoločný postup vytvorí dostatočný tlak na politikov, ktorí môžu predčasné voľby v parlamente odhlasovať už teraz na májovej schôdzi. "Ak nie, budeme spoločne pripravení žiadať predčasné voľby referendom," dodali

Skupina občianskych iniciatív, Hnevám sa, Za Slovensko, V teniskách a TERAZ sa zhodla na potrebe predčasných volieb a za týmto účelom zorganizovala aj zhromaždenie v Bratislave počas uplynulého piatku. Aktivisti zdôrazňujú, že za nimi nestojí žiadna politická strana, "tajomný sponzor ani temné sily zo zahraničia".