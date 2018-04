Kauza Kočnerových a Bašternákových kšeftov: NAKA začala trestné stíhanie, Rajtár má dosť dôkazov

Na podnet poslanca parlamentu Jozefa Rajtára sa začalo trestné stíhanie, v ktorom ako spolupáchatelia vystupujú podnikatelia Kočner a Bašternák. „Ide o ďalšie vybočenie z praxe beztrestnosti, ktorej sa tešia vyvolení ľudia s kontaktmi na vládnu stranu Smer-SD," napísal v stanovisku Rajtár.

Rajtár predložil dostatok faktov

Rajtár zhromaždil dostatok faktov na podanie trestného oznámenia a polícia uznala, že naozaj nasvedčujú tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestných činov podvodu a krátenia dane. NAKA začala trestné stíhanie pre zločin skrátenia dane a poistného 10. apríla. Informoval o tom Rajtár vo svojom stanovisku.

„Upovedomujem Vás o tom, že bolo začaté trestné stíhanie pre zločin skrátenia dane a poistného na základe vašich trestných oznámení v súvislosti s prevodmi bytov v bytovom komplexe Five Star Residence," uvádza sa v rozhodnutí polície. Oba prípady súvisia s pochybnými prevodmi bytov v bytovom dome Five Star Residence a zapadajú do kriminálnej schémy, ktorá u Bašternáka predbežne vyústila do jeho obžaloby.

Od polície očakáva poctivú prácu

„Očakávame, že policajti a dozoroví prokurátori odvedú pri vyšetrovaní týchto prípadov poctivú prácu, nedajú sa zastrašiť a ani kúpiť. Po dlhých rokoch dusivej vlády Smeru-SD, ktorá umožnila prienik organizovaného zločinu s jeho privilégiami do polície i prokuratúry, sa dnes končí obdobie strachu," uviedol Rajtár.

„Dopyt verejnosti po spravodlivosti je obrovský. Veríme, že neustane a vždy, keď to bude treba, ľudia zaplnia námestia. Na Slovensku presadiť právo a spravodlivosť za tejto vlády inak nejde," dodal poslanec.

Dlhý proces

Rajtár ešte v decembri podal trestné oznámenie na Kočnera, Bašternáka a ďalších možných neznámych páchateľov. Podľa Rajtára tieto osoby vykonali závažný trestný čin podvodu, subvenčného podvodu a poškodzovania finančných zdrojov Európskej únie. V marci podal trestné oznámenie aj na Generálnu prokuratúru. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry odovzdal vec NAKA.

Rajtár analýzou svojich predchádzajúcich trestných oznámení dospel k názoru, že charakter, spôsob vykonania a následné maskovanie spomínaných skutkov si vyžadovalo súčinnosť viacerých osôb. Opozičný poslanec tvrdí, že tieto osoby si museli byť vedomé nezákonného konania. Medzi podozrivými sú okrem iných aj Kočner a Bašternák, ktorí sa na základe pochybných operácií s nehnuteľnosťami mali dopustiť viacerých daňových podvodov vrátane neoprávneného uplatnenia si odpočtu DPH. Bašternák podal na Rajtára takisto trestné oznámenie.