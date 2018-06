Kočnera už rieši NAKA: Kontroverzný podnikateľ sa vyhrážal ďalšiemu novinárovi

BRATISLAVA - Najprv sa vyhrážal Jánovi Kuciakovi, teraz to skúša na redaktora SME Adama Valčeka. Redaktor sa kontroverzného podnikateľa Mariána Kočnera pýtal otázky v súvislosti s kauzou Technopol. Valčekovi sa vyhrážal, že zverejní informácie z jeho osobného a intímneho života. Kočner však všetky tvrdenia odmieta, otázky boli podľa neho legitímne. NAKA začala vo veci vyšetrovanie.

Redatkori denníka SME a Trend pracujú na pokračovaní kauzy Technopol, v ktorej figuruje aj meno kontroverzného podnikateľa Mariána Kočnera. Na kauzu upozornil zavraždený novinár Ján Kuciak, ktorý sa téme venoval. Upozornil na to, že majetok známej bratislavskej firmy za 20 miliónov eur skončil za podozrivých okolností v rukách ľudí blízkych Kočnerovi. Vyhrážky mu nie sú cudzie ani dnes. Ministerku vnútra Denisu Sakovú prípad znepokojil, NAKA začala vyšetrovanie.

NAKA prípad vyšetruje

Nad Kočnerovými vyhrážkami novinárovi vyjadrila znepokojenie aj ministerka vnútra. "Ministerku vnútra Denisu Sakovú veľmi znepokojil medializovaný prípad, v ktorom mal byť podľa oznamovateľa vydieraný novinár. Hoci sama nechce a nemôže zasahovať do vyšetrovania prípadu, želá si dôkladné vyšetrenie celej veci," uviedlo ministerstvo v stanovisku. Adam Valček podal na generálnej prokuratúre pre Kočnerovo zastrašovanie trestné oznámenie.

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR spísal s Valčekom zápisnicu o trestnom oznámení. "Prokurátor GP SR zabezpečí v súčinnosti s NAKA ďalší zákonný postup. Prvotné úkony v trestnom konaní zatiaľ vykonáva len prokurátor GP SR," informovala hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.

Prípad už vyšetruje aj polícia, ktorá o tom informovala na svojej facebookovej stránke. "Vyhrážky novinárovi denníka SME vyšetrujeme. Národná kriminálna agentúra proaktívne na základe medializovaných informácií začala konať. Policajti osobne kontaktovali poškodeného novinára a spísali o veci záznam. V danej veci budú pokračovať ďalšie kroky v zmysle platnej legislatívy," uviedli na stránke.

Kočnerove vyhrážky

Na svojom Facebooku zverejnila Zuzana Petková komunikáciu s podnikateľom. Redaktorka chcela od podnikateľa vysvetlenie, prečo odišlo 500-tisíc eur z účtu Technopolu na jeho osobný účet. Kočner jej odpísal, že vo veci ju bude lepšie informovať Daniel Lipšic. Tam sa však komunikácia s podnikateľom neskončila.

Včera večer totiž denník SME informoval, že Kočner sa vyhrážal ich redaktorovi Adamovi Valčekovi, ktorý s Petkovou na kauze v rámci medzinárodného investigatívneho tíu spolupracuje. Keď sa ho Valček opýtal na pol milióna eur, Kočner novinárovi poslal otázky, ktoré sa týkali Valčekovho intímneho života. Pýtal sa ho tiež na psychické problémy alebo vzťah v práci a napísal mu, že to zverejní na svojom webe. Redaktori sa ho pýtali na veci pre potreby textu.

Podľa nich najskôr reagoval stručne. Opísal, že verí skôr židojašterom ako mainstreamovým médiám. Podpísal sa ako „ten ktorý sa nikdy žiadnemu novinárovi nevyhrážal“. O pár hodín neskôr poslal ďalší mail, v ktorom „pre pripravovaný portál o novinároch hlavného prúdu,“ kládol otázky na súkromie a intímny život reportéra. Viaceré z informácií, na ktoré sa pýtal, sú zdravotného a rodinného charakteru, ku ktorým nie je možné sa dostať z otvorených zdrojov.

Valčekove tvrdenia odmietam

Topky kontaktovali Kočnera, aby sa k vyhrážkam vyjadril. Odmieta, žeby niekoho zastrašoval. Otázky Valčekovi poslal potom, čo údajne odmietli zverejniť jeho reakciu. Otázky boli podľa podnikateľa legitímne. Kočner sa vyhrážal v súvislosti s kauzou Technopol v minulosti aj zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi, ktorý naňho minulý rok podal trestné oznámenie. Vyhrážal sa mu, že nájde veci na jeho osobu a jeho rodinu a zverejní ich.

Kočnerov e-mail je prejavom arogancie človeka z mafiánskych zoznamov, reagovala šéfredaktorka Beata Balogová. "Jeho naznačovaná snaha zbierať zdravotné a rodinné informácie o novinárovi s cieľom ich zverejnenia je vlastne zastrašovanie. Ide o útok na slobodu tlače," vyhlásila. Valčekov záujem o Kočnerove obchody je podľa Balogovej vo verejnom záujme. Naznačovaný zber osobných informácií Kočnerom verejným záujmom nie je. Naopak naznačuje, akými metódami človek, ktorý sa už v minulosti vyhrážal novinárom, pracuje.

SaS žiada uvaliť na Kočnera väzbu

Strana Sloboda a Solidarita žiada políciu a ďalšie orgány činné v trestnom konaní, aby vzhľadom k množstvu podozrení z majetkovej trestnej činnosti, ako aj z pokusov o zastrašovanie novinárov uvalila na Mariána Kočnera väzbu. "Toto zastrašovanie sa navyše odohráva po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, čo je ďalšia priťažujúca okolnosť pre človeka z takzvaných mafiánskych zoznamov. Je totiž známe, že Marián Kočner sa vyhrážal aj spomenutému novinárovi," vysvetlil poslanec NR SR a tímlíder SaS pre štíhly štát Jozef Rajtár.

Kauza Technopol

Kauza Technopol je jednou z najväčších nevyšetrených káuz v histórii samostatného Slovenska. V súvislosti s ňou boli trestne stíhaní prezidentov syn Michal Kováč mladší aj kontroverzný podnikateľ z tzv. mafiánskych zoznamov Marián Kočner. Nikto z hlavných aktérov však nebol postavený pred súd, dôvodom boli amnestie Vladimíra Mečiara. Nevyšetrila sa ani kauza Technopol, Kováč mladší, Kočner a ďalší, ktorí v kauze figurovali, dostali milosť.

Budova Technopolu

V kauze išlo o podvod na firme Technopol a.s. v rozsahu 2,3 milióna dolárov z roku 1992. Slovenský firma Technopol vyplatila holandskej firme uvedenú sumu za dodávku textilu, ktorá nebola nikdy zrealizovaná. Podvod na Slovensku prešetrovali, no bezvýsledne, podnet bol založený a spisový materiál skartovaný. Táto kauza bola zámienkou pre únos a zavlečenie Kováča ml. v roku 1995 do Rakúska a odovzdanie Interpolu.

Vo februári 2000 súd v Mníchove právoplatne rozhodol o zastavení trestného konania voči Michalovi Kováčovi mladšiemu, pretože sa Michal Kováč ml. za podvod na firme Technopol odsúdiť nedá. V januári 2017 Ján Kuciak informoval o o zvláštnych prevodoch nehnuteľností z majetku Technopol Servis vrátane pozemkov a priestorov v budove v bratislavskej Petržalke. Firmu Technopol Servis podľa jeho zistení ovládli ľudia blízki Kočnerovi a vdvakrát previedli majetok. V novembri 2017 prebehla v budove Technopolu razia. Kočner v minulosti reagoval, že spájanie jeho osoby s Technopolom sú "schizoidné výmysly".