Rajtár odmietol vypovedať v kauze svojho asistenta, žiada verejný proces

"Vzhľadom na to, ako absurdne tento súd prebieha, že Filipovi bolo odopreté právo na verejný proces a ďalšie skutočnosti, som využil svoje ústavné právo poslanca podľa článku 79 ústavy nevypovedať," uviedol pre médiá po skončení pojednávania. Sudkyňa to podľa Rajtára najskôr odmietla akceptovať, on však trval na svojom. "Snažila sa ma pýtať na nejaké konkrétne skutočnosti, ktoré však sama nedefinovala," povedal.

Zároveň Rajtár naďalej odmieta tvrdenie exministra vnútra Roberta Kaliňáka, že on sám inštruoval svojho asistenta k nahliadaniu do Kaliňákovho účtu. Podľa poslanca je povinnosťou každej banky vykonávať v prípade podozrivých prevodov kontrolu napríklad v rámci boja proti praniu špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Dodal, že celý proces vníma ako absurdný a umelo vykonštruovaný.

Súd dnes zároveň konfrontoval výpovede dvoch znalcov, pričom jedného navrhovala prokuratúra a druhého obhajoba. Podľa obhajcu Filipa Rybaniča Mareka Paru zamerala obhajoba svoje dokazovanie na spochybnenie dôkazov, ktoré by preukázali predpoklady obžaloby. "Predovšetkým sme sa dnes snažili preukázať, aký postup by mal zvoliť prokurátor, pokiaľ si chce stáť za svojimi tvrdeniami. To znamená, on nastolil určitý predpoklad a tento musí preukázať formalizovanými úkonmi na určitej úrovni. A toto nesplnil," povedal Para. Dodal, že na nasledujúcom pojednávaní 19. júna súd ešte oboznámi s nejakými listinnými dôkazmi a nasledovať by mali záverečné reči.

Asistent poslanca Jozefa Rajtára Filip Rybanič čelí obžalobe pre ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Filip Rybanič si podľa obžaloby nezákonne pozrel v banke účty ministra vnútra Roberta Kaliňáka a bývalého ministra dopravy Jána Počiatka. Podľa prokuratúry sa tým dopustil spomenutého skutku, a to závažnejším spôsobom, za ktorý hrozí trestná sadzba tri roky až osem rokov väzenia.

Závažnejším spôsobom konania sa v tomto prípade rozumie "porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej mu podľa zákona". Filip Rybanič predtým pracoval ako zamestnanec banky. Po jeho obvinení opozícia kritizovala, že v tomto prípade polícia konala veľmi rýchlo, na rozdiel od iných prípadov, v ktorých sú podozriví predstavitelia vládnej moci. Prípad sa na súde pre zachovanie bankového tajomstva pojednáva s vylúčením verejnosti.