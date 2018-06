SaS: Orgány činné v trestnom konaní by mali zvážiť väzbu pre Mariána Kočnera

Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení strany, posledný v rade incidentov, ktoré má "človek s pochybným pozadím Marián Kočner" s novinármi, je o zastrašovaní a týka sa tentoraz redaktora denníka Sme, ktorý vypátral prevod pol milióna eur z firmy Technopol na Kočnerov osobný účet. „Toto zastrašovanie sa navyše odohráva po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, čo je ďalšia priťažujúca okolnosť pre človeka z takzvaných mafiánskych zoznamov. Je totiž známe, že Marián Kočner sa vyhrážal aj spomenutému novinárovi,“ povedal poslanec Jozef Rajtár.

Denník SME informoval, že po tom, čo reportér Adam Valček zaslal Kočnerovi otázky o údajnom prevode pol milióna eur zo spoločnosti Technopol na jeho účet, ten mu zaslal e-mail, v ktorom reportérovi kládol otázky na jeho súkromie a intímny život. "Viaceré z informácií, na ktoré sa pýtal, sú zdravotného a rodinného charakteru, ku ktorým nie je možné sa dostať z otvorených zdrojov," konštatuje denník s tým, že otázky mali podľa podnikateľa byť "pre pripravovaný portál o novinároch hlavného prúdu".

O podnikateľovi Kočnerovi médiá písali aj v súvislosti s telefonátom so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom. Telefonát, ktorý si Ján Kuciak nahral, sa uskutočnil 5. septembra 2017. „Viem, že je za tým aj niečo iné, len vám to neviem dokázať, ale keď vám to budem vedieť dokázať, pán Kuciak, tak vám garantujem, že skončíte písať, pretože vás budem pranierovať," povedal okrem iného podnikateľ Kuciakovi. Novinár následne podal na Kočnera trestné oznámenie pre nebezpečné vyhrážanie, kompetentné orgány ho však opakovane odmietli.