Sólymos: Kontaminácia vody atrazínom sa môže zopakovať, sme pripravení reagovať

BRATISLAVA – Jedovatý herbicíd atrazín sa môže opäť objaviť v pitnej vode v obciach Žitného ostrova. Po zasadnutí vlády to dnes pripustil minister životného prostredia László Sólymos. Vysvetlil, že atrazín sa používal v poľnohospodárstve od roku 1998 do roku 2005. Za sedem rokov ho len na Žitnom ostrove použili asi 40-tisíc kilogramov.

„Takto sa atrazín dostal do pôdy a nejakú dobu potrvá, kým sa rozloží. Musíme počítať s tým, že kým sa to úplne vyčistí, tak to bude ešte pár rokov trvať,“ povedal Sólymos. Úlohou envirorezortu podľa neho je situáciu monitorovať a ak by sa kontaminácia pitnej vody zopakovala, bude musieť opäť reagovať.

„Aby sme reagovali pružne a efektívne, pripravujeme zákon o vodohospodársky chránených oblastiach v spolupráci s dotknutými rezortmi, teda ministerstvami pôdohospodárstva a zdravotníctva,“ vyhlásil. Zákon nazvaný aj Lex Žitný ostrov plánuje zmeniť súčasnú prax, keď na kvalitu vody dohliada viacero inštitúcií. Možných znečisťovateľov kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá patrí pod envirorezort. Na používanie agrochémie však dohliada rezortná organizácia ministerstva pôdohospodárstva. Dohľad nad dodávkou pitnej vody robia úrady verejného zdravotníctva a monitoring podzemných a nadzemných vôd zaisťujú rezortné organizácie ministerstva životného prostredia. Nový zákon zjednotí postupy a rozšíri tiež informovanosť obyvateľstva o možnom znečistení vody. Mal by byť prijatý ešte v tomto roku.

Kontaminácia atrazínom zasiahla koncom minulého roku šesť obcí v okrese Dunajská Streda, situácia je však už pod kontrolou, povedal Sólymos. Päť obcí bolo napojených na vodovod cez Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť. V týchto obciach namontovali uhlíkové filtre, ktoré dokážu kontamináciu odfiltrovať. Laboratórne skúšky jednoznačne potvrdili účinnosť tohto opatrenia a zníženie hodnoty atrazínu pod určenú maximálnu hranicu.

Šiesta obec má vlastný vodovod. A už poslala žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond, aby mohli na svoj vodovod namontovať uhlíkový filter. „Poskytneme im na to financie,“ vyhlásil Sólymos. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) ešte v decembri minulého roku oznámila, že vykoná mimoriadne kontroly poľnohospodárskych prevádzok v okrese Dunajská Streda. Bude pritom zisťovať, či tamojšie poľnohospodárske prevádzky neznečisťujú zdroje pitnej vody.

V súvislosti s kontamináciou podzemných vôd Žitného ostrova atrazínom Inštitút vodnej politiky podal na Úrad kriminálnej polície trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestných činov poškodzovania životného prostredia a ohrozovania ľudského zdravia. Atrazín je herbicíd, ktorý sa v minulosti používal na likvidáciu buriny v porastoch kultúrnych plodín. Jeho prítomnosť v pitnej vode limituje vyhláška ministerstva zdravotníctva.