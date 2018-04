Bugár trvá na tom, že Gašparov odchod by uľahčil obsadenie postu ministra

Bugár trvá na tom, že každý verejný činiteľ, vrátane policajného prezidenta, by mal mať cit pre realitu a vnímať spoločenské súvislosti. "Odchod súčasného šéfa Policajného zboru by určite zjednodušil obsadenie kresla ministra vnútra. Nepochybujem o tom, že si to uvedomuje aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý musí prísť s novým návrhom na ministra vnútra," zdôraznil Bugár.

Gašpar zatiaľ ostáva vo funkcii policajného prezidenta. Oznámil to na tlačovej konferencii s tým, že je profesionál, nepolitik a zodpovednosť za jeho pôsobenie musí zobrať do rúk minister vnútra. Ak ho požiada, aby odišiel, urobí to. Gašpar si nemyslí, že on ako osoba je ten, kto polarizuje spoločnosť.

Drucker podal v utorok demisiu do rúk prezidenta SR Andreja Kisku. Hlava štátu poverila dočasným vedením rezortu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).