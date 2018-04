Kollár: Zotrvanie Gašpara vo funkcii dokazuje, že štát ovláda mafia

"Tá rozhoduje, kto a kde bude. Keď už sa rozhodne, že Tibor Gašpar zotrvá na svojom mieste, tak pokojne položí aj ministra vnútra," povedal Kollár. Dnes je podľa neho vidno, kde sa nachádza v hierarchii moci Gašpar, a že je podstatne silnejší ako nejaký minister. "Pre mňa bola najsilnejšia veta, ktorú povedal, že ak bude mať minister odvahu, nech ma odvolá, potom odstúpim. V tejto vete bolo obsiahnuté absolútne všetko," podotkol líder Sme rodina.

Nesúhlasí s hodnotením, že je polícia v najlepšom stave. Dôkazom sú podľa neho aj farmári z východného Slovenska, ktorých terorizovala mafia a okradla ich o pôdu, úrodu i dotácie. "Dokonca keď podali trestné oznámenie a snažili sa domôcť svojej pravdy, tak ich ešte dobili na tom ich vlastnom poli. Policajný prezident Gašpar sa tvári, akoby sa nič nedialo. Skutok sa nestal, naši ľudia môžu všetko," skonštatoval Kollár. Ako tvrdí, vyriešená korupcia za Gašpara je potrestanie človeka, ktorý zobral vajcia, klobásy či fľašu vína.

Tibor Gašpar zatiaľ ostáva vo funkcii policajného prezidenta. Oznámil to na tlačovej konferencii s tým, že je profesionál, nepolitik a zodpovednosť za jeho pôsobenie musí zobrať do rúk minister vnútra. Ak ho požiada, aby odišiel, urobí to. Gašpar si nemyslí, že on ako osoba je ten, kto polarizuje spoločnosť.