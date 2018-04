Ak Pellegrini neodvolá Gašpara, KDH bude protestovať pred sídlom policajného prezidenta

Informuje o tom hovorca KDH Stano Župa s tým, že ak tak Pellegrini neurobí, KDH bude v pondelok 23. apríla spoluorganizovať protest pred budovou, v ktorej sídli policajný prezident. "Ak je polícia silnejšia ako štát, tak potom môžeme hovoriť o policajnom štáte. Ak polícia v takom štáte chráni mafiu, tak môžeme hovoriť o policajnom štáte, ktorý chráni mafiu," uvádza KDH a dodáva, že ak je polícia silnejšia ako štát, potom nemá význam protestovať pred Ministerstvom vnútra SR, Národnou radou SR, Úradom vlády SR. "Má význam protestovať pred budovou Prezídia Policajného zboru, v ktorej sedí Tibor Gašpar a tam ho vyzvať, aby odstúpil," dodáva KDH.

Ako dodávajú, ak sa na udalosť vytvorenú na Facebooku prihlási viac ako tisíc ľudí, tak má zmysel urobiť spomínaný protest 23. apríla o 16:30 pred budovou Policajného prezídia v Bratislave na Račianskej ulici. Protest pred budovou Policajného prezídia je podľa KDH viac ako symbolický.

"V tejto budove sídlila Štátna bezpečnosť. V celách tejto budovy sa vtedajšia polícia, Verejná bezpečnosť, Štátna bezpečnosť vyvršovala na disidentoch za to, že chceli slobodu. Jej nástupkyňa Polícia SR má odvahu v týchto celách zadržiavať možno len nejakých vreckových zlodejov a veľké ryby do tejto budovy napochodujú ako do svojej kancelárie. Pamätáte sa, ako tam bez akejkoľvek kontroly na výsluch napochodoval Juraj Široký? Toto je slávna budova ´Februárky´, miesto, kde bijú slabých a gauneri tam chodia rozkazovať aj slušným policajtom. V tejto budove sedí policajný prezident Gašpar a treba mu pod jeho okná prísť povedať, aby odovzdal kľúče," uzatvára KDH svoju výzvu.

Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar dnes oznámil, že sám nedá žiadosť o odchod z funkcie. Ako uviedol na tlačovej besede, musí ho o to požiadať súčasný alebo budúci minister vnútra. "Zodpovednosť musí prevziať minister," povedal s tým, že chce dobojovať do konca. Názory na námestiach a názory mimovládnych organizácií podľa policajného prezidenta nereprezentujú celú spoločnosť.