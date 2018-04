Kiska v Kórei: Krajina bude ekonomicky úspešná, ak investuje do vzdelania

Andrej Kiska, Mun Če-in

SOUL – Na to, aby krajina patrila k najvyspelejším ekonomikám sveta, je potrebná investícia do vzdelania, do mladých ľudí a do inovácií. Prezident SR Andrej Kiska tak reagoval na otázku, o čom sa s juhokórejským partnerom Mun Če-inom počas stretnutia rozprávali.