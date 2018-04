Trump zlepšuje dialóg s KĽDR: Tajné stretnutie s kórejským vodcom, prípravy vo veľkom

Trump poskytol toto vyjadrenie počas schôdzky s japonským premiérom Šinzóom Abem v prezidentovom súkromnom klube Mar-a-Lago v meste West Palm Beach v americkom štáte Florida. Obaja lídri sa snažia zosúladiť svoje názory na summit, ktorý by Trump rád s Kimom absolvoval v nasledujúcich dvoch mesiacoch. Prezident podľa tlačovej agentúry AP neodpovedal na otázky novinárov, či sa s Kimom už osobne rozprával.

Abe prišiel za Trumpom na dvojdňové rozhovory, premiér odcestuje do vlasti vo štvrtok ráno. Trump povedal Abemu, že by chcel na prípadnom summite s Kimom spomenúť problematiku Japoncov unesených Severnou Kóreou, čo Abe označil za "hlavnú japonskú prioritu".

Trump tiež vyhlásil, že rozhovory medzi Severnou a Južnou Kóreou o formálnom ukončení ich desaťročia trvajúcej vojny majú jeho požehnanie. A zdôraznil, že bez jeho pomoci by obe krajiny "nediskutovali o ničom". Vojna na Kórejskom polostrove z rokov 1950-1953 sa formálne skončila len prímerím, nie mierovou dohodou.

Už pri uvítaní Abeho vo svojom súkromnom klube Trump potvrdil, že obe Kórey rokujú o ukončení nepriateľstva, a to ešte pred stretnutím severokórejského diktátora Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň. Toto stretnutie bude tretím medzikórejským summitom od rozdelenia Kóreí v roku 1945.

Trump sa snaží uskutočniť vlastný summit s Kimom, ktorý by sa mohol konať v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že vytipovaných je päť lokalít summitu a tie teraz zvažujú. Na otázku novinára, či sa niektoré z miest nachádza na území USA, Trump odpovedal len stručne "nie" a ďalšie podrobnosti neposkytol, uviedla americká spravodajská televízia CNN.

Prezident pred niekoľkými týždňami prekvapivo informoval, že prijal pozvanie na rokovania s Kimom - predchádzali tomu dlhé mesiace čoraz zlostnejšej rétoriky, zapríčinenej severokórejským programom na vývoj jadrových zbraní.

Abe v utorok pochválil Trumpa za jeho statočnosť, keď súhlasil so stretnutím s Kimom. Abe predtým viackrát vyjadril obavy, že severokórejské rakety krátkeho a stredného doletu, ktoré predstavujú pre Japonsko hrozbu, nebudú témou rokovaní USA so Severnou Kóreou (KĽDR).

Tajné stretnutie

Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo nedávno odcestoval do Severnej Kórey, kde sa stretol s vodcom Kim Čong-unom. V utorok to uviedli dvaja nemenovaní predstavitelia USA.

Mimoriadne nezvyčajná, tajná návšteva sa uskutočnila v období, keď znepriatelené krajiny pripravujú stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom - mal by to byť vôbec prvý summit USA a KĽDR za posledných vyše 60 rokov. Toľko trvá toto nepriateľstvo, teda od Kórejskej vojny z rokov 1950-53, pripomenula tlačová agentúra AP.

Denník Washington Post, ktorý ako prvý informoval o Pompeovom stretnutí s Kimom, napísal, že návšteva sa uskutočnila cez víkend počas Veľkonočných sviatkov (30.3.-1.4.), čiže len pred vyše dvoma týždňami a krátko po tom, čo bol šéf CIA nominovaný na post ministra zahraničných vecí. V tejto funkcii nahradí Rexa Tillersona.