Slovensko má novú vládu: VIDEO Rušný deň v parlamente, krik, hádky a nespokojnosť

BRATISLAVA - Slovensko má už definitívne novú vládu. Poslanci včera hlasovali do večera a dôveru vláde nakoniec vyslovilo 81 poslancov. Znamená to, že Peter Pellegrini môže so svojou vládou začať naplno pracovať. Včerajšia schôdza sa však niesla v duchu útokov, hádok a nespokojnosti zo strany premiéra Petra Pellegriniho.

Parlament vyslovil Pellegriniho vláde dôveru. Pellegriniho kabinet podporili všetci prítomní poslanci Smeru-SD, SNS aj Mosta-Híd. K podpore sa pridala aj trojica nezaradených členov snemovne Alena Bašistová, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek. Nezaradení poslanci Igor Janckulík a Peter Marček sa zdržali. Dôveru vláde vyslovilo spolu 81 poslancov, proti bolo 61, zdržali sa dvaja. Rokovalo sa vyše desať hodín.

Po desiatich hodinách rokovania parlamentu k vysloveniu dôvery vláde Petra Pellegriniho sa poslanci mohli hlásiť do ústnej rozpravy. Tú využilo desať zákonodarcov, každý môže rečniť 10 minút. Skončiť by sa mohla do dvoch hodín. Koalícia sa nezapájala vystúpeniami v rozprave do debaty o vládnom programe aj preto, lebo nechce stupňovať napätie reakciami na opozičné invektívy. Povedal to podpredseda Smeru Dušan Jarjabek, ktorý považuje nadávanie zo strany opozície za účelové a bezpredmetné.

Pellegrini kritizoval rozpravu

Premiér Pellegrini kritizoval rozpravu v parlamente. "Sedel som tu poctivo celé dva dni, ako prebiehala rozprava. Prepáčte, ale tým ľuďom, ktorí dva dni túto rozpravu pozerali, by som sa chcel ospravedlniť, čo a akým spôsobom si museli vypočuť od niektorých kolegov. Nemalo to vôbec úroveň," uviedol.

Peter Pellegrini vyhlásil, že vláda pod jeho vedením je pripravená pokračovať v rozpracovaných, ale aj nových úlohách. "Budeme robiť tak, aby sa čestným ľudom dobre žilo a tí, ktorí páchajú trestnú činnosť, aby boli potrestaní," uviedol Pellegrini. Vláda SR chce od prvých dní pracovať pre občanov a už dnes ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná predstaví jasné kroky, ktorými zareaguje na kauzu agrodotácií na východe Slovenska.

Míľnik, ktorí nastolí stabilitu

Samotná rozprava o vládnom programe sa niesla v znamení opozičnej kritiky, keďže z koaličných poslancov sa do debaty okrem občasných faktických poznámok neprihlásil nikto. Pasivitu koalícia vysvetľovala jednak tým, že všetko k vládnemu programu povedali už pred dvoma rokmi a zároveň snahou "nestupňovať napätie reakciami na opozičné invektívy".

Opoziční poslanci hovorili o množstve káuz členov novej vlády, o požiadavkách ľudí na námestiach a o potrebe predčasných volieb, v ktorých vidia jediné poctivé riešenie súčasnej politickej krízy. Na druhej strane premiér, ktorý v pléne vystúpil ešte minulý týždeň, menovanie svojho kabinetu označil za míľnik, ktorý by mal opäť nastoliť stabilitu a obrátiť pozornosť na skutočné problémy ľudí.

Danko bol pripravený aj na predčasné voľby

Líder SNS Andrej Danko bol pripravený aj na predčasné parlamentné voľby, ak by sa nenašlo iné riešenie. Povedal to novinárom po tom, ako prijal organizátorov pondelkovej demonštrácie pred parlamentom. Ich hlavnou požiadavkou bolo odmietnutie dôvery vláde Petra Pellegriniho. "Ja som zaviedol tradíciu, že nech pred parlamentom demonštruje ktokoľvek, stretávam sa s nimi a vypočujem si ich. Nehovorím, že cieľom je vzájomne sa presvedčiť o svojich pravdách, ale vzájomne sa vypočuť," poznamenal.

Brífing k dvojnásobnej vražde

Uplynulý týždeň zrušil generálny prokurátor Jaromír Čižnár informačné embargo, ktoré uvalil v súvislosti s vyšetrovaním vrážd Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry včera o druhej poobede prvýkrát prehovoril o skutočnostiach dvojnásobnej vraždy. V záujme zvýšenej ochrany prokurátorov identita prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry ostáva v utajení.

Bugár vypínal mikrofóny a hádal sa

Béla Bugár mal včera ako predsedajúci schôdze niekoľko sporov s opozičnými poslancami. Najprv prerušil poslanca OĽaNO Martina Fecka. Spýtal sa ho, či hovorí k programovému vyhláseniu vlády a on odpovedal, že áno. Postup kritizoval Ondrej Dostál, ktorý hovoril o dvojakom metri lídra Mosta-Híd. "Vo faktickej poznámke som upozornil, že parlament momentálne nerokuje len o programovom vyhlásení, ale aj o dôvere vláde, preto je namieste, ak poslanci hovoria o všetkom, čo s dôveryhodnosťou vlády súvisí. A teda je nemiestne, aby predsedajúci poslancov prerušoval a vstupoval im do toho s otázkami, či hovoria o programovom vyhlásení vlády."

Na toto reagovala aj Veronika Remišová. Obaja sa s Bugárom dostali do prestrelky. Pri poslancovi Smeru Petrovi Šucovi tak nepostupoval. Do sporu sa s Bugárom dostala aj poslankyňa SaS Jana Cigániková, ktorá ho vraj nazvala "kreténom". Obaja po sebe kričali. Bugár neskôr vypínal mikrofón aj Ľubomírovi Galkovi.

Protest pred parlamentom

Dávid Straka a Adam Bajo z protikorupčného pochodu zorganizovali protest proti vyjadreniu dôvery vláde. Zúčastnilo sa na ňom niekoľko stoviek ľudí. "Novej vláde nedôverujeme a žiadame predčasné voľby," uviedli organizátori. Keďže vláde bola vyslovená dôvera, ostáva im referendum. "Sme presvedčení, že referendum má zmysel. Vnímame názory emeritných ústavných právnikov, že je to najčistejšie východisko zo súčasnej situácie. Veríme, že ľudia budú pokračovať v zmene. Chceme budovať ako mladá generácia na Slovensku kultúrnu a slušnú spoločnosť," uviedli organizátori vo svojom vyhlásení.

Herečka Táňa Pauhofová na ňom prečítala list rodičov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. "Ako môžu to, čo sa Jankovi a Martinke stalo, vyšetrovať ľudia, o ktorých Janko písal? Neveríme im." Po jeho ukončení prijal organizátorov predseda parlamentu Andrej Danko. Stretnutie trvalo viac než dve hodiny. Danko ich opätovne vyzval, aby vstúpili do politiky. "V koalícii nie je vôľa, aby sa konali predčasné voľby," jediná možnosť je podľa organizátorov cez referendum. Počas zhromaždenia vystúpili aj predstavitelia umelcov a osobností z iniciatívy Kultúrny reparát. Tí žiadajú výmenu ministerky kultúry Ľubice Laššákovej.

Programové vyhlásenie schválili ešte v piatok

Schôdza o vyslovení dôvery a o schválení programového vyhlásenia novej vlády sa začala v piatok. Martin Klus označil programové vyhlásenie novej vlády za „paškvil“, ktorý je neaktuálny a nereflektuje na aktuálne problémy na Slovensku. Programové vyhlásenie z roku 2016 schválili v parlamente ešte v piatok.

Nová vláda schválila svoj program v rovnaký deň, ako ju prezident Andrej Kiska vymenoval. Ide o takmer totožný dokument, aký pred dvoma rokmi prijala tretia vláda Roberta Fica. Sú v ňom teda aj neaktuálne resp. už splnené sľuby. Pellegrini to vysvetľoval potrebou šetriť čas a kontinuitou po predošlom kabinete. V piatok poslanci skončili schôdzu už o 16-tej kvôli večernému protestu.