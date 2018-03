Vládny program sme obhajovali pred dvoma rokmi, teraz potrebujeme robiť, tvrdí Bugár

Takto vysvetlil novinárom predseda Mosta-Híd Béla Bugár fakt, že do rozpravy k vládnemu programu sa neprihlásil žiaden koaličný poslanec. Do debaty sa občas zapájajú len cez faktické poznámky. "Pred dvoma rokmi sme si povedali všetko a pokračujeme v tom. Vy si myslíte, že si potrebujeme vytĺcť nejaké politické body z tejto rozpravy? Ja si to nemyslím. My potrebujeme robiť a plniť, čo v programe máme napísané," zdôraznil.

Opozíciu zároveň Bugár kritizoval, že obsah jej vystúpení často nie je venovaný vládnemu programu, ale sústredí sa len na sypanie špiny a urážanie koalície. Do rozpravy je aktuálne ešte písomne prihlásených 25 opozičných poslancov. Po nich bude ešte možnosť prihlásiť sa ústne.