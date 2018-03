MIMORIADNA SPRÁVA Slovensko má novú vládu: Poslanci dali Pellegriniho kabinetu zelenú

Pellegriniho kabinet podporili všetci prítomní poslanci Smeru-SD, SNS aj Mosta-Híd. K podpore sa pridala aj trojica nezaradených členov snemovne Alena Bašistová, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek. Nezaradení poslanci Igor Janckulík a Peter Marček sa zdržali. Všetci ostatní boli proti.

Nová vláda schválila svoj program v rovnaký deň (22.3.), ako ju prezident Andrej Kiska vymenoval. Ide o takmer totožný dokument, aký pred dvoma rokmi prijala tretia vláda Roberta Fica (Smer-SD). Sú v ňom teda aj neaktuálne resp. už splnené sľuby. Pellegrini to vysvetľoval potrebou šetriť čas a kontinuitou po predošlom kabinete.

Samotná rozprava o vládnom programe sa niesla v znamení opozičnej kritiky, keďže z koaličných poslancov sa do debaty okrem občasných faktických poznámok neprihlásil nikto. Pasivitu koalícia vysvetľovala jednak tým, že všetko k vládnemu programu povedali už pred dvoma rokmi a zároveň snahou "nestupňovať napätie reakciami na opozičné invektívy".

Opoziční poslanci hovorili o množstve káuz členov novej vlády, o požiadavkách ľudí na námestiach a o potrebe predčasných volieb, v ktorých vidia jediné poctivé riešenie súčasnej politickej krízy. Na druhej strane premiér, ktorý v pléne vystúpil ešte minulý týždeň, menovanie svojho kabinetu označil za míľnik, ktorý by mal opäť nastoliť stabilitu a obrátiť pozornosť na skutočné problémy ľudí.

22:32 Premiér Pellegrini kritizoval rozpravu v parlamente. "Sedel som tu poctivo celé dva dni, ako prebiehala rozprava. Prepáčte, ale tým ľuďom, ktorí dva dni túto rozpravu pozerali, by som sa chcel ospravedlniť, čo a akým spôsobom si museli vypočuť od niektorých kolegov. Nemalo to vôbec úroveň," uviedol.

22:29 Peter Pellegrini vyhlásil, že vláda pod jeho vedením je pripravená pokračovať v rozpracovaných, ale aj nových úlohách. "Budeme robiť tak, aby sa čestným ľudom dobre žilo a tí, ktorí páchajú trestnú činnosť, aby boli potrestaní," uviedol Pellegrini.

22:15 Poslanci dali v hlasovaní vláde Petra Pellegriniho dôveru. Za programové vyhlásenie vlády hlasovalo 81 poslancov.

21:45 Andrej Danko bol pripravený aj na predčasné parlamentné voľby, ak by sa nenašlo iné riešenie. Povedal to novinárom po tom, ako prijal organizátorov pondelkovej demonštrácie pred parlamentom.

20:52 Diskusia o programovom vyhlásení vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) v parlamente pokračuje aj po doterajších desiatich hodinách rokovania. Po tom, ako vystúpilo viac ako 20 poslancov prihlásených písomne, prišla možnosť hlásiť sa do ústnej rozpravy. Tú využilo desať zákonodarcov, ktorí môžu rečniť každý 10 minút.

20:30 Poslanec Milan Krajniak (Sme rodina) želá Petrovi Pellegrinimu, aby sa do dejín zapísal niečím dobrým. Krajniak zdôraznil, že dnes sa dajú veci meniť k lepšiemu a je na Pellegrinim, ako sa k tomu postaví, pretože on na to má moc.

19:30 Demonštrácia v Bratislave skončila. Mala pokojný priebeh, policajti nezaznamenali narušenie verejného poriadku.

18:40 Na podporu dnešného protestného zhromaždenia pri Národnej rade SR sa zišlo pri symbolickom pamätníčku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice niekoľko desiatok Košičanov.

18:30 V záujme celého Slovenska je, aby táto vláda skončila čo najskôr, vyhlásila opozičná poslankyňa za SaS Natália Blahová. Neverí, že minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD) bude bdieť nad nestranným vyšetrovaním vraždy.

17:44 Andrej Danko navrhol hlavným organizátorom protestu stretnutie."K stretnutiu by mohlo dôjsť po oficiálnom ukončení protestu, ktorý je naplánovaný do 19.00," spresnil jeho hovorca.

17:00 Niekoľko stoviek ľudí pred budovou parlamentu v Bratislave demonštrovalo proti vysloveniu dôvery vláde Petra Pellegriniho."Novej vláde nedôverujeme a žiadame predčasné voľby," uviedli organizátori.

16:49 "Pán Drucker možno odvolá šéfa policajného zboru Tibora Gašpara, ale to bude len kvapka v mori," tvrdí Galko. Ku kvalitatívnej zmene v polícii vraj podľa neho nepríde.

16:05 „Za tento podraz voči voličom politicky skrachujú," odkazuje Ľubomír Galko.

15:50 Prokurátor prvýkrát prehovoril, mesiac od vraždy Jána a Martiny: Vedia dátum smrti.

15:31 Rozpráva Karol Galek (SaS). Rekonštrukcia vlády podľa neho problémy nevyrieši, ale zabetónuje.

15:20 Minister vnútra Tomáš Drucker dnes rokoval s policajným prezidentom Tiborom Gašparom. „Mal som aj širokú poradu celého vedenia ministerstva vnútra. Jednou z kľúčových vecí je aj súčasný zákon, požiadal som ho o ďalšie stretnutia aj s vedením polície, to znamená, krajskými riaditeľmi, s viceprezidentmi a so širším vedením. Dnes budem hovoriť aj so šéfom inšpekcie, ktorého sa tiež chcem opýtať na jeho pohľad na fungovanie polície. Mám naplánované stretnutie aj s generálnym prokurátorom," povedal Drucker novinárom.

15:05 Ondrej Dostál kritizuje Petra Pellegriniho, dôvodom je aj jeho čin z dôb, keď bol ešte poslancom.

14:52 Silviu Shahzad za pultíkom vystriedal Ondrej Dostál (SaS).

14:45 Richard Raši sa vzdal mandátu primátora Košíc, plnenie úloh prevzal viceprimátor Martin Petruško.

14:35 Rozpráva Silvia Shahzad (OĽaNO).

14:25 Juraj Blanár predkladá za Smer, SNS a Most-Híd návrh, aby sa rokovalo až do ukončenia hlasovania. Návrh bol schválený, do 14:30 je krátka prestávka.

14:23 Galko chce prerušenie rokovania o 17:00, aby parlamentná delegácia predstúpila pred demonštrujúcich. Návrh nebol schválený.

14:13 Koalícia chce podľa Ľubomíra Galka (SaS) o 17:00, teda práve v čase, keď začne protestné zhromaždenie pred NR SR, odhlasovať rokovanie o programovom vyhlásení vlády a dôvere vláde v noci.

13:59 Začína sa poslanecké grémium, nasleduje pauza.

13:50 Rozpráva Miroslav Sopko z OĽaNO: Hovorí o probléme mobbingu a bossingu.

13:36 Dubačová tvrdí, že Smer je intelektuálne vyprahnutý a nemá ľudí.

13:24 Pokračuje Viera Dubačová (OĽaNO).

13:17 O 14:00 bude mať brífing prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry z odboru všeobecnej kriminality k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

13:07 Milan Krajniak (Sme rodina) sa v sále nenachádza, rozprávať preto bude Peter Osuský (SaS).

13:01 Parlament pokračuje, slovo má Alan Suchánek. Schôdzu vedie Lucia Ďuriš Nicholsonová.

12:58 Koalícia sa nezapája vystúpeniami v rozprave do debaty o vládnom programe aj preto, lebo nechce stupňovať napätie reakciami na opozičné invektívy. Povedal to podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Dušan Jarjabek, ktorý považuje nadávanie zo strany opozície za účelové a bezpredmetné.

12:44 Klus označil programové vyhlásenie novej vlády za „paškvil“, ktorý je neaktuálny a nereflektuje na aktuálne problémy na Slovensku.

12:33 Laššáková o výhradách osobností vie, takisto registruje žiadosť o jej odstúpenie z funkcie. So signatármi výzvy sa chce preto v najbližších dňoch stretnúť. "V záujme konštruktívneho dialógu je tak pripravená urobiť po veľkonočných sviatkoch," povedala Simona Lukáčová z referátu styku s médiami na ministerstve kultúry.

12:05 Už šesťsto umelcov podpísalo petíciu proti novej ministerke kultúry. Ľubicu Laššákovú žiadajú, aby odstúpila a od premiéra požadujú nové meno.

12:04 Schôdza je prerušená. Pokračuje o 13-tej hodine. O 14-tej bude poslanecké grémium.

12:01 „My sme to robili pred dvoma rokmi. Je to ten istý program vlády," vysvetľuje to šéf Mosta-Híd Béla Bugár. Koaliční poslanci neobhajujú vládu v rozprave, ozvali sa len niekoľkí v rámci faktických poznámok.

11:47 „Pán Kažimír je dvojnásobný minister a skúsený muž. S jeho skúsenosťami mohlo byť Slovensko niekde inde," povedal Heger s tým, že ani minister financií nemá jeho dôveru.

11:43 „Pre mňa je pán Pellegrini len tieň Fica," povedal Heger.

11:40 Nasleduje vystúpenie Eduarda Hegera z OĽaNO. „Na úvod by som chcel povedať, že vláda nemá moju dôveru," začal Heger s tým, že sa svoj názor bude snažiť vysvetliť. "V podstate sa len vymenili figúrky na šachovnici."

11:29 Novú ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú vyzývajú na odstúpenie predstavitelia kultúry. Požaduje to výzva Žiadame okamžitý kultúrny reparát!, ktorú iniciovalo 322 osobností kultúrnej obce.

11:20 Slovo má Martin Klus (SaS).

11:15 Pozmeňovací návrh Beblavého

Miroslav Beblavý dnes predložil s ďalšími nezaradenými poslancami pozmeňovací návrh k programovému vyhláseniu vlády Petra Pellegriniho. V ňom žiadajú zriadiť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre dohľad nad vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

„Od vlády Slovenskej republiky žiadame, aby do 15. apríla 2018 predložila v skrátenom legislatívnom konaní Národnej rade Slovenskej republiky návrh legislatívnych zmien, ktoré zabezpečia otvorený, verejný a nespochybniteľný výber nového prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky a vytvorenie nezávislej kontroly fungovania Policajného zboru Slovenskej republiky s účasťou verejnosti a občianskej spoločnosti," uviedol.

Rovnako by mal špeciálny prokurátor v záujme obnovy dôvery v právny štát odstúpiť z funkcie. „Od vlády Slovenskej republiky žiadame, aby do 30. apríla 2018 predložila Národnej rade Slovenskej republiky aktualizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktorej obsahom bude návrh opatrení na obnovu právneho štátu," dodal.

11:12 Poliačik kritizuje stav školstva, tvrdí, že sa stihne maximálne polovica cieľov.

11:03 Počas protestu pred parlamentom dnes Táňa Pauhofová prečíta aktuálny list, ktorý poslali rodiny Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

11:02 Poliačik tvrdí, že rovnaké programové vyhlásenie schválili zo slabosti.

10:59 Slovo má Martin Poliačik.

10:58 Ondrej Dostál o dvojitom metri Bugára:

10:56 Beblavý žiadá, aby do konca apríla aktualizovali Programové vyhlásenie vlády.

10:46 Martin Poliačik žiada Bugára, aby na mieste predkladateľa sedel premiér Pellegrini, keďže Bugár vraj upozorňuje opozičných poslancov na dodržiavanie rokovacieho poriadku, ale sám ho ignoruje. K slovu sa dostáva Miroslav Beblavý (SPOLU).

10:39 Cigániková vraj nazvala Bugára „kreténom", obaja po sebe kričia.

10:35 Béla Bugár ako predsedajúci schôdze prerušil Fecka, reagovali na to aj Ondrej Dostál a Veronika Remišová, ktorí sa s Bugárom dostali do menšej slovnej prestrelky.

10:15 Martin Fecko (OĽaNO) apeluje na Roberta Fica, aby sa ospravedlnil za výroky o východnom Slovensku.

10:05 Predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) si myslí, že v súvislosti s útokom jedovatou látkou v Salisbury by Slovensko malo postupovať spoločne s väčšinou krajín EÚ a zakročiť voči Rusku. Ako povedala, Európska únia ukázala v tomto jasný postoj, keď povolala svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie do Bruselu.

9:58 Poslanec Ján Marosz (OĽaNO) sa nenachádza v sále, nasleduje preto jeho strannícka kolegyňa Anna Verešová.

9:47 Slovo má Elena Červeňáková (OĽaNO):

9:40 Dôvera je krehká vec, získava sa prácou bez morálnych kompromisov a za cenu vyvodenia politickej zodpovednosti. A vláda Petra Pellegriniho si dôveru nezaslúži pre viaceré kauzy, ako Bašternák, Chovanec, Špirko, obrnené transportéry, Babindol či pre spravovanie eurofondov, povedala Remišová.

9:30 Rozpráva Soňa Gáborčáková (OĽaNO).

9:10 Ako prvá v snemovni počas rozpravy vystúpila poslankyňa za OĽaNO Veronika Remišová. Nahlásených je ešte 33 poslancov.