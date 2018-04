Kollárovmu poslancovi zrušili stranu, prebral ju po kontroverznom Puškárovi: Tvrdil, že je čistá

Podľa registra politických strán a politických hnutí strana vstúpila do likvidácie 28. novembra minulého roku. Peter Marček bol v nej štatutárnym orgánom do 25. januára 2018. Stranu predtým šesť rokov viedol Peter Puškár, brat Zlatice Puškárovej, ktorého pred dvoma rokmi polícia obvinila z podvodu a zločinu skrátenia dane a poistného. Peter Marček nastúpil do vedenia strany začiatkom marca 2017.

"Pri prevzatí strany PAS bolo dohoda, že bývalí zakladatelia odstúpia a môžu byť len v pozícii poradcov. Rozišli sme sa v dobrom, aj napriek tomu, že nebolo všetko tak, ako sme sa pôvodne dohodli," povedal pre Topky poslanec Peter Marček s tým, že kontakty s bývalými členmi už neudržiavajú, nie je na to dôvod. Spor medzi sebou však nemajú.

O dôvode zrušenia Marček netušil

Oficiálnym dôvodom zrušenia, ktorý sa uvádza na stránke registra, prekvapil aj samotného Marčeka. Strana Právo a spravodlivosť zrejme nepredložila štátnej komisii výročnú správu za posledné dva roky svojho pôsobenia ani po výzve. "Ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany," uvádza sa v zákone.

Marček netušil, že strana má nevysporiadané veci. Právo a spravodlivosť podľa vlastných slov preberal s vedomím, že je čistá. "Ja som stranu po dohode s p. Petrom Puškárom prevzal s vedomím, že strana je čistá a všetky náležitosti voči štátu, teda MV SR, boli splnené zo strany predchádzajúcich štaturárov strany Právo a Spravodlivosť," povedal Marček.

Ministerstvo vnútra nám len oznámilo, že stranu likvidujú

"My sme začali s budovaním štruktúr, keď sme zrazu po určitom čase dostali upozornenie od MV SR že strana je v likvidácii a vyzvali nás k súčinnosti pri likvidácii! Boli sme z toho veľmi prekvapení, lebo sme nemali žiadne vedomosti o tom, že by sme niečo nedodržali alebo porušili. Na MV SR nám bolo oznámené, že nebola dodaná, myslím že výročná správa," povedal nám poslanec, ktorý kandidoval vo voľbách 2016 za stranu Borisa Kollára Sme rodina. V súčasnosti je nezaradeným poslancom.

V strane sa so situáciou zmierili. "Zmierili sme sa s tým, že pravdepodobne už nabehol Dankov zákon o politických stranách a že toto bolo už následkom tých zmien. Tak sme sa rozhodli, že budeme zbierať podpisy na vznik nového subjektu," uviedol Marček.

Marček v politike nekončí

Napriek ťažkostiam so stranou sa Marček v politike nechystá skončiť a plánuje založiť nový politický subjekt. Bližšie informácie o novej strane oznámi na tlačovej besede v prvej polovici mája. Meno strany si zatiaľ necháva pre seba. "Čo sa týka mojej osoby, nechystám sa v politike skončiť, mám dostatok skúseností v politike, ktoré by som chcel odovzdávať mladším kolegom a taktiež skvelé kontakty s vplyvnými mienkotvornými osobnosťami, športovcami, ako i odborníkmi z rôznych ekonomických oblastí, kultúrneho a verejného života ako i z akademickej komunity," povedal.

"Pripravujeme veľký projekt, politický subjekt, kde občan a jeho názory budú prvoradé a umožníme mu priamo sa podieľať na výkone moci! Ale bližšie podrobnosti uvedieme až na tlačovej besede, kde budeme chcieť predstaviť ako program, tak i smerovanie strany," dodal Marček.

Podvody s DPH

V strane pôsobil okrem Petra Puškára aj ďalšia kontroverzná postava na Slovensku Vladimír Strýček. Bol viackrát trestné stíhaný a jeho firma sa špecializovala na zánik iných firiem. Petra Puškára vyhlásila v roku 2016 po Petrovi Puškárovi pátranie. "Hľadaný je obvinený zo spáchania pokračujúceho zločinu podvodu v súbehu s pokračujúcim zločinom skrátenia dane a poistného," informovala vtedy hovorkyňa banskobystrických policajtov Mária Faltániová.

Pátranie vyhlásili potom, čo sa sa po ňom zľahla zem. Zvláštne však bolo, že s novinármi komunikoval, no polícia sa k nemu nevedela dostať. Po viacerých súdnych rozhodnutiach skončil vo väzení v Žiline, odkiaľ ho za špeciálnych podmienok prepustili. Kauciu 75-tisíc eur za neho zaplatila matka a Puškár sa mohol zdržiavať len na území Bratislavského a Trnavského kraja. Dohľad mu bol neskôr zrušený.