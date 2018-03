Rekonštrukcia bola zásadná, nie je Ficova bábka: Pellegrini sa bráni, koho majú Slováci počúvať?

BRATISLAVA - Rekonštrukcia pôvodnej vlády Roberta Fica (Smer-SD) bola zásadná, nebola to len kozmetická zmena, keďže došlo až k výmene premiéra. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to zdôraznil nový šéf kabinetu Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že jeho vláda sa nesmie uzavrieť v Bratislave a za každým problémom musí vidieť človeka a kus jeho života.

Chce preto pokračovať vo výjazdových rokovaniach. „Na druhej strane, si musíme dať pozor na prípady, ak je občanovi ubližované. Musí mať pocit, že sa má na koho obrátiť a kompetentní musia rozhodovať v prospech toho, kto má pravdu, nie peniaze," deklaroval premiér.

Pellegrini sa tu nevyhol ani medializovanej kauze o zneužívaní agrodotácií na východnom Slovensku. „Je neprípustné, aby niekto zneužíval systém. Budeme musieť hľadať iný spôsob, ako skontrolovať asi dva milióny hektárov pôdy, na ktoré sa poskytujú dotácie," zdôraznil s tým, že ak pochybili aj funkcionári Smeru-SD, tak sa s nimi strana rozlúči.

Nie som bábka, odkazuje

Pellegrini aktuálne verí, že jeho kabinet sa bude môcť v Národnej rade SR oprieť o 79 poslancov a v budúcom týždni dostane dôveru. A to napriek tomu, že svoje programové vyhlásenie takmer úplne skopíroval od vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Slovensko na to momentálne nemá čas. Krajina akoby zastala a je potrebné, aby sa každý vrátil do práce. Preto som súhlasil, že moja vláda preberie vyhlásenie kabinetu z roku 2016," ozrejmil.

Premiér zároveň odmietol, že by bol len bábkou v rukách Roberta Fica. Tejto nálepky je pripravený zbaviť sa vlastnou prácou. „Musím ukázať, že mám svoju predstavu, ako vládu riadiť. Akékoľvek vyviňovanie by teraz pôsobilo teatrálne. Budete ma môcť hodnotiť po niekoľkých týždňoch či mesiacoch práce," uistil.

Budú hľadať konsenzus

Na otázku, koho má verejnosť viac počúvať, či jeho alebo šéfa Smeru-SD Fica, Pellegrini odvetil, že vláda je zložená z troch strán, teda musí mať podporu troch predsedov. „Ak budem mať názor iný, ako Koaličná rada, budeme hľadať konsenzus," uzavrel.

Dodal, že má svoju osobnú integritu a morálne zásady a ak by bol tlačený do niečoho, čo je mimo jeho názorov, bude sa vedieť vyhraniť. Pellegrini nevylúčil, že v budúcnosti príde do relácie debatovať aj s opozičnými politikmi. Ide mu však o to, aby to bola kultúrna debata.