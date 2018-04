Je v záujme vedenia RTVS zakopať čo najskôr vojnovú sekeru, tvrdí Gallo

Ako uviedol v reakcii na v stredu zverejnený otvorený list pracovníkov spravodajstva a publicistiky RTVS a následnú odpoveď generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka a vedenia spravodajstva, „samotnú formu komunikácie redaktorov s vedením nepovažujem za šťastnú. Je však v záujme vedenia RTVS, aby sa vojnová sekera čo najskôr zakopala, pretože napätie takéhoto charakteru ani tvorivej práci, ani dôveryhodnosti samotnej inštitúcii neprospieva. Odbornú profesionálnu debatu, respektíve nie úplne ideálnu komunikáciu, nemôže však žiadna zo strán považovať za nátlak“. Gallo avizoval že, Rada RTVS sa bude otvoreným listom zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

Na napätú atmosféru v spravodajstve verejnoprávneho RTVS, na prácu v nepriateľskej atmosfére i na obavy z toho, či je vedenie spravodajstva RTVS schopné ochrániť redakciu pred silnými tlakmi z vonkajšieho prostredia upozornili v stredu 4. apríla v otvorenom liste členovia sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS. Ako napísali v úvode listu adresovanom poslucháčom a divákom, pod ktorý sa podpísalo takmer 60 členov spravodajstva, ich priamy nadriadený (Vahram Chuguryan, pozn. redakcie) o nich minulý týždeň verejne vyhlásil, že v skutočnosti im niektorým nejde o čestnú a profesionálnu novinárčinu, ale o priame zasahovanie do politiky.

„Je to lož. Zároveň po viacerých pokusoch riešiť situáciu v spravodajstve RTVS interne je to prekročenie hranice, keď sa musíme ohradiť aj verejne,“ reagovali v liste na konflikt v spravodajstve. Vyvolalo ho to, že Chuguryan neodporúčal nosiť na obrazovke odznaky #allforjan, ktoré sú vyjadrením solidarity novinárov so zavraždeným investigatívnym reportérom Aktuality.sk Jánom Kuciakom a s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou, a zároveň symbolom spolupráce všetkých novinárov a ľudí, ktorí chcú spoločne pomôcť dokončiť jeho prácu. Zo spravodajstva RTVS bola po zmene organizačnej štruktúry tento mesiac prepustená šéfeditorka zahraničného vysielania v Slovenskom rozhlase Oľga Baková.

Atmosféra v RTVS je napätá

Ako ďalej napísali v otvorenom liste, „atmosféra v spravodajstve RTVS je už niekoľko mesiacov napätá. Bojujeme s nedôverou voči našim nadriadeným, voči ich úmyslom a schopnostiam. Väčšinou ide o ľudí, ktorí prekročili nepísané novinárske pravidlo a prišli z tlačových oddelení. Doteraz však nezaviedli mechanizmus, ktorý by vylúčil možný vplyv ich konfliktu záujmov na obsah spravodajstva“. Otvorený list, v úvode ktorého sa obracajú na poslucháčov a divákov RTVS, adresovali médiám a dali na vedomie aj generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi a Rade RTVS.

Autori otvoreného listu podľa stanoviska generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka a vedenia spravodajstva a publicistiky RTVS - riaditeľa sekcie spravodajstva a publicistiky Vahrama Chuguryana, vedúcej odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Hany Lyons a vedúcej odboru rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky Petry Stano Maťašovskej „fabulujú a strašia možnými budúcimi konfliktmi záujmov, no zabudli sa verejnosti zdôveriť, že práve nové vedenie ich trpezlivo vracia ku kultúre tvorby pre verejnoprávne médium, na ktorú mnohí zatiaľ svojimi kvalitami nedosiahli, a ku kultúre jazyka, ktorú mnohí stratili“.

Ako ďalej 4. apríla reagovalo vedenie RTVS a spravodajstva RTVS, nový manažment spravodajstva začal robiť „účinné kroky, aby spravodajstvo RTVS bolo objektívne, vyvážené, nestranné a plnilo základnú informačnú službu pre širokú verejnosť. Tí, ktorí sa s tým nedokážu stotožniť, neakceptujú roky platné pravidlá - Zákon o RTVS a z neho odvodený Štatút programového pracovníka, Etický kódex a ďalšie platné predpisy - hľadajú vnútorného i vonkajšieho nepriateľa, lebo začali mať problém“.

Dodávajú, že naprávať tento nelichotivý stav nie je pre žiadne vedenie ľahký ani bezbolestný proces. „Radikálne mladé jadro spravodajstva namiesto toho, aby venovalo energiu sebavzdelávaniu a pozorne načúvalo, aké nové výzvy sa mu núkajú, respektíve aby sa na nich spolupodieľalo, sa rozhodlo stavať barikádu zvnútra, hľadať nepriateľa a kričať na ostatných – ‚kto nejde s nami, ide proti nám!‘ Skúsenejší redaktori sa často boja povedať svoj názor, aby sa nestali predmetom invektív,“ reagoval ďalej okrem iného Rezník a vedenie spravodajstva v spoločnom dvojstranovom stanovisku k otvorenému listu.

Na situáciu reagovala aj viacerí politici

Na situáciu reagovali viacerí politici, medzi nimi aj bývalý minister kultúry a v súčasnosti člen parlamentného mediálneho výboru Marek Maďarič (Smer-SD). Ako povedal Maďarič, RTVS hazarduje s dôveryhodnosťou nadobudnutou v minulých rokoch, keď sa zbavuje takých skúsených a kvalitných redaktorov ako Oľga Baková. Podľa Maďariča je to ďalší v rade znepokojujúcich signálov po zrušení Reportérov a nečakaných zmenách vo vedení spravodajstva. „Aj v tejto súvislosti plne chápem otvorený list redaktorov RTVS,“ povedal.

K situácii v RTVS sa vyjadril na sociálnej sieti i bývalý generálny riaditeľ verejnoprávnej rádiotelevízie Václav Mika. Mika, ktorý sa inak ku krokom súčasného manažmentu a k RTVS po svojom odchode nevyjadruje. V krátkom videu konštatoval, že si ako verný divák RTVS „nemohol nevšimnúť, že televízia vysiela spot, že jej spravodajstvo je stále najdôveryhodnejšie. Ja sa pýtam - Vďaka komu je stále najdôveryhodnejšie? Ako manažér si neviem predstaviť situáciu, že by som sa postavil proti ľuďom, ktorí sú za úspechom, ktorý reprezentujem. Tak sa zamyslime“.