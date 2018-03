Premiér: Urobíme všetko pre to, aby Slovensko napredovalo a bolo úspešné

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a jeho ministri urobia všetko pre to, aby Slovenská republika napredovala. Povedal to v príhovore po tom, ako prezident SR Andrej Kiska menoval Pellegriniho kabinet.

"Urobíme všetko pre to, aby Slovenská republika bola úspešnou krajinou, aby Slovensko bolo dobrým miestom na život a aby to bola krajina, na ktorú budeme právom hrdí. Urobíme všetko pre to, aby sa tak stalo," vyhlásil Pellegrini.

Vládu po odchode z Prezidentského paláca čaká prvé zasadnutie, na ktorom schváli programové vyhlásenie. Podľa Pellegriniho bude vychádzať z programu predchádzajúcej vlády. Dôraz chce klásť na rozvoj ekonomiky a sociálnej oblasti, zodpovedné rozpočtovanie. Pellegrini zároveň deklaruje proeurópske smerovanie Slovenska.

Vymenovanie nového kabinetu považuje premiér za jeden z významných krokov v obnove stability. V príhovore sa vrátil aj k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Takéto ohavné činy sa podľa jeho slov na Slovensku nesmú diať. Jeho vláda ich odmieta a považuje ich za útok na slobodu slova.

Pellegrini sľubuje, že osobne, ako aj celá vláda a príslušné inštitúcie, urobia všetko pre to, aby bola dvojnásobná úkladná vražda vyšetrená a páchatelia potrestaní. Pellegrini verí, že aj opozícia, tak ako vládna väčšina, urobí kroky, ktoré by prispeli k stabilizovaniu a upokojeniu situácie na Slovensku.