Vražda Jána a Martiny! NOVÉ FAKTY z miesta činu: Exvyšetrovateľ prezradil najreálnejšiu verziu

Novinára a jeho snúbenicu mala zabiť podomácky prerobená plynová pištoľ. Stále nie je presne známe, kedy sa tak stalo. Rovnako nie je presne známy motív. Ako informujú Hospodárske noviny, vrah použil plynovú pištoľ. Pitva odhalila, že na novinára vrah vystrelil dvakrát, no strelný kanál bol len jeden. Vrah preto vystrelil krátko po sebe.

Plynová pištoľ mala byť prerobená tak, aby sa z nej dal vystreliť náboj. Podľa Ľudovíta Mikláneka zo Združenia vlastníkov strelných zbraní upraviť plynovú zbraň tak, aby sa ňou dalo vraždiť, nie je jednoduché. Ide o prácu profesionála. "Nespraví to hocikto. Potrebujete na to nejaké strojové vybavenie a vhodný materiál. Len tak doma to niekto nespraví," povedal Miklánek pre noviny s tým, že plynových zbraní je na trhu niekoľko. "Pri tých, ktoré sa dajú kúpiť v obchode od 18 rokov, je potrebné vyrobiť veľa hlavných častí, aby to fungovalo a nezlyhalo," dodal.

Na mieste činu sa našli aj nevystrelené náboje. Zbraň nemusela byť upravená správne, mohla sa zasekávať, preto ju zrejme musel vrah prebíjať. Upravené zbrane používajú páchatelia aj napríklad preto, aby ich legálne držaná pištoľ neusvedčila. "Získať zbraň na spáchanie trestného činu je problém," vysvetľuje bývalý policajný vyšetrovateľ Peter Vačok.

Telá našla polícia

Telá Jána a Martiny našla polícia v nedeľu po desiatej večer. Políciu zalarmovala Martinina mama, ktorá sa jej celý víkend nemohla dovolať. Muži zákona prijali oznámenie po desiatej hodine večer. Po tom, čo prišli k domu, cez okno uvideli vnútri ležať telo. Sprvu sa domnievali, že ide o únik plynu. Privolali záchranku a hasičov, aby im pomohli dostať sa do domu. Ťažké a navyše staré vchodové dvere sa sprvu nedarilo otvoriť, no záchranné zložky rýchlo zistili, že je odomknuté. Čakal ich najhorší pohľad.

Známe fakty v prípade vrážd:

- K smrti došlo v stredu 21. februára 2018 medzi 19:50 - 20:15.

- Martinu zabil jeden náboj vystrelený do tváre, náboj vyletel z temena.

- Jána zasiahli dva náboje vystrelené krátko po sebe. Obe išli jedným strelným kanálom, ostali v tele.

- Vrah bol jeden, strieľal z upravenej zbrane.

Jozef Šátek pre portál Aktuality.sk zverejnil možnú verziu, ako došlo k obrovskej tragédii. Citujeme z jeho analýzy.

Dvojnásobná úkladná vražda sa javí ako dlhodobo pripravovaná, zorganizovaná a zrealizovaná na vysokej profesionálnej úrovni. Hlavným motívom je novinárska práca Jána Kuciaka. "Som presvedčený o tom, že ide o politickú vraždu, pretože Ján Kuciak písal o nefunkčnosti a závažných chybách štátneho systému," povedal Šátek.

Objednávateľ a vrah

Je legitímne predpokladať, že v prípade verzie spáchania dvojnásobnej vraždy členmi kalábrijskej mafie – či už z vlastného rozhodnutia alebo na iný podnet – mohlo byť tým vyšším záujmom zabránenie diskreditácie politikov, previazaných s ňou na regionálnej úrovni až po vrchol pyramídy. Nedá sa vylúčiť ani možnosť, že páchateľ, ktorý rozhodol o príprave a vykonaní vraždy, nemusel patriť do kalábrijského klanu a byť totožný s osobou, priamo ohrozenou obsahom článkov. Ale mohlo sa jednať o osobu v postavení a s úlohou chrániť takúto osobu či celý „systém“ – osôb a ich vzťahov. Tento páchateľ však nemusel vykonať samotnú vraždu, ale objednal si vraha – profesionála na najvyššej úrovni. Takmer s istotou možno vylúčiť, že objednávateľ bol súčasne aj vrahom.

Prípravná fáza

K príprave operácie takéhoto charakteru a rozsahu, s potrebou získania detailných informácií o pracovnom i súkromnom živote obete možno urobiť záver, že prípravná fáza neprebehla v hodinách či dňoch, ale v týždňoch. S odhadom na dva mesiace pred vraždou.

Samotná príprava vraha mohla byť aj kratšia – s odhadom minimálne dvoch týždňov, maximálne mesiaca, pokiaľ mu boli tieto informácie vopred zadovážené a poskytnuté objednávateľom. Nie je vylúčené, že zdrojom týchto informácií mohla byť legálna činnosť spravodajskej služby či polície a jej zneužitie. Pokiaľ takéto podrobné informácie vrah o živote obetí nemal, tak jeho príprava sa ani nemusela predĺžiť, lebo využil svoje profesionálne skúsenosti, čím sa samozrejme zvýšilo riziko chyby a jeho následného odhalenia.

Miesto činu

Vrah si vybral ideálne miesto činu: starší rodinný dom v malej dedinke, tichá ulica. Takmer nikto z občanov ani nevedel, že J. Kuciak s M. Kušnírovou sa prisťahovali do obce. Nemali časté návštevy, dom bol prístupný z viacerých strán – najmä v zadnej časti cez záhradu a neobývaný dom. Dom obetí navyše nemal technický zabezpečovací systém, nemali psa.

Pozemok za domom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Po presnom a detailnom poznaní denného časového harmonogramu obidvoch obetí – od ich vstávania, cez odchod do práce, príchod domov, rituál s čajom a kávou, domácu prácu a spánok – mohol vrah určiť deň a čas spáchania skutku. Predpokladám, že pôvodným zámerom vraha bolo zavraždiť J. Kuciaka doma samotného. Archeologické práce M. Kušnírovej však boli pre nepriaznivé počasie neplánovane odložené, takže sa v nedeľu 18. februára 2018 vrátila k J. Kuciakovi do Veľkej Mače. Nakoľko bola objednávka vrahom prijatá, prípravné práce takmer na konci, vrah chladnokrvne zakalkuloval aj druhú vraždu a doplnil detaily samotného prepadnutia.

Odstavené auto

Šátek predpokladá, že vrah mal presne určený čas a naplánovaný spôsob vstupu do domu, ako aj presný priebeh a postupnosť svojich krokov. Príchod Martiny mu mohol spôsobiť komplikácie, lebo zostávala v dome – po odchode Jána do práce – až do jeho príchodu. Keďže jeho variant vstupu do domu zrejme predpokladal, že tak urobí tesne pred príchodom J. Kuciaka, musel nejakým spôsobom „vyhnať“ z domu M. Kušnírovú. Preto je na zváženie, či vybitie batérie na odstavenom vozidle J. Kuciaka pri železničnej stanici v Galante nespôsobil vrah.

Stačilo len otvoriť dvere a zapnúť svetlá, takže pre J. Kuciaka by musela prísť M. Kušnírová a dom by zostal opustený. No mohlo ísť o „šťastnú náhodu“, lebo auto sa už predtým často kazilo.

Obhliadka domu

Situácia podľa Šáteka zrejme takto nastala v utorok večer 20. februára 2018. Je možné, že rovnako to bolo aj na druhý deň, keď došlo k vražde. Vrah mohol v utorok po odchode M. Kušnírovej vstúpiť do domu, prejsť si interiér, zísť do pivnice, nájsť si úkryt. A potom si vyskúšať všetky nasledujúce kroky, ktorými si naplánoval dvojnásobnú vraždu – až po odchod z miesta činu. Z dlhodobej prípravy vraždy vyplýva, že samotný „nápad“ – teda okamih rozhodnutia riešiť „problém Kuciak“ vraždou – nebol okamžitý a impulzívny. Bolo to zrejme po dlhšie trvajúcom psychickom tlaku – ako plod zrelej úvahy. Síce „uletenej“, ale po pevnom rozhodnutí – na základe zváženia všetkých pre i proti.

Deň vraždy: streda 21.2.2018

Ján Kuciak odišiel ráno autobusom alebo vlakom do redakcie v Bratislave, kde riešil prípravu na články o talianskych podnikateľoch na východe Slovenska. V redakcii vedeli, že Ján nepríde do práce až do konca týždňa. Mal homeoffice a od piatka náuku na cirkevný sobáš. Mala trvať tri dni.

Aj tento fakt do určitej miery naznačuje, že J. Kuciak – možno celá redakcia, alebo priestory rodinného domu, boli monitorované. Táto informácia mohla mať zásadný význam pre objednávateľa či samotného vraha, aby prikročili k realizácii vrážd, lebo streda večer bola tým najvhodnejším dňom i časom. J. Kuciaka čakala v stredu večer po príchode z práce na železničnú stanicu v Galante M. Kušnírová. Z odstaveného osobného vozidla odmontoval batériu a odišli s ňou autom M. Kušnírovej do Veľkej Mače.

Kuchyňa, v ktorej mali nájsť Martinine telo

V čase medzi odchodom M. Kušnírovej a príchodom oboch domov mohol vrah nepozorovane – najpravdepodobnejšie zo zadnej strany – obísť dom, odomknúť si dvere a zamknúť ich za sebou. V rýchlosti prešiel miestnosti a zišiel schodmi do pivnice, kde čakal až do chvíle, kedy si bol istý, že nebude ničím a nikým vyrušený. Tento čas si predbežne určil na 20,00 h.

Jano s Martinou po príchode domov pokračovali v bežnom dennom rituáli. Martina si urobila šálku čaju. Medzitým si Jano prevzal od suseda prinesenú nabíjačku, ktorý mu poradil, aby ju ráno vypol, načo ju v garáži zapojil. Po príchode domov si urobili kávu a túto spoločne vypili. Pred 19,50 M. Kušnírová chatovala s Kuciakovou sestrou.

To bola pravá chvíľa, vrah sa pripravil na schodoch v blízkosti dverí do pivnice. Niečím vyvolal Janovu pozornosť, a keď novinár otvoril dvere do kotolne, vrah z tesnej blízkosti strelnou zbraňou s tlmičom namieril na srdce a dvakrát vystrelil tak rýchlo, že to fakticky znelo ako jedna rana.

Telo spadlo na schody. Prekročil mŕtvolu, urobil niekoľko krokov ku kuchyni smerom k Martine, ktorá sedela pri stole nad počítačom. Vyrušil ju buchot a šramot, zdvihla sa, vrah prikročil tesne k nej. Možno si prikľakol a smerom zdola šikmo nahor jej strelil do tváre v oblasti nosa, guľka vyletela z temena. Telo spadlo na zem, bola mŕtva.

Predpokladám, že páchateľ teatrálnym gestom rozhodil po miestnosti niekoľko nábojov – ako odkaz a zastrašenie ostatným. Mohol tiež skopírovať súbory z počítača na USB kľúč. Ponechal rozsvietené svetlo a opustil dom vopred plánovanou trasou k zaparkovanému vozidlu, kde sa zrejme kompletne prezliekol a šatstvo s pištoľou zničil. Postupne odišiel na rôzne miesta a v nasledujúcich dňoch sa objavil v ďalekej cudzine s peniazmi na účte.

Typológia vraha

Vzhľadom na spôsob prípravy a priebeh vraždy, únik páchateľa, bezchybné zvládnutie situácie, malý počet stôp zaistených na mieste činu, absenciu priamych svedkov, aj chýbajúce pátranie po „horúcej stope“, vychádza typologicky nasledovná osobnosť vraha:

Silná a vyrovnaná individualita s pevnou vôľou. Chladnokrvný typ s kreatívnymi schopnosťami, detailista. Fyzicky vytrénované telo, výborne ovládajúce sebaobranu i narábanie zo zbraňami. Samotár, málovravný, vykonávajúci vraždy na objednávku. Celú prípravu, realizáciu i únik vymyslí sám a do najmenších detailov. Jeho peňažná odmena je enormne vysoká.

Vrah nechal pre vyšetrovateľov jeden šifrovaný odkaz: dva výstrely (dva zlepené v jeden), dvaja mŕtvi. Čo to znamená? Predpokladám, že je to jeho „podpis“, na ktorý je veľmi hrdý a zakladá si na ňom. Väčšina jemu podobných – ak vraždia strelnou zbraňou – vystrieľa viac nábojov. V prípade Janka ako kľúčového objektu objednávateľovho záujmu si musel vrah byť istý, preto rýchla dupľovaná streľba.

Všetko pripravil a urobil tak, aby mu stačilo čo najmenej striel – buď do hlavy alebo do srdca. Za posledné roky si na Slovensku pamätám len jeden takýto prípad: zavraždenie Ernesta Valka, ktorého páchateľ zastrelil tiež zblízka jednou ranou do srdca. O políciou prezentovaných vrahoch a ich motíve činu mám stále vážne pochybnosti.

Príslušnosť k elite

Objednávateľa vraždy je možné charakterizovať ako osobu so silným pocitom príslušnosti k „elite“. To znamená s pocitom nadradenosti a výnimočnosti. Žije v prepychu, takže má dosť peňazí na zaplatenie profesionálneho zabijaka – s vysokou inteligenciou a výrazným prepadom tej emocionálnej.

Súcit s iným človekom mu nič nehovorí. Nezaváha pri rozhodovaní, či obetuje jedinca namiesto seba, za skupinu jemu podobných alebo celý „jeho svet“. Novinári sú len paraziti, dotieravý hmyz, znepríjemňujú im bohémsky život. Situácia, keď majú byť niektorí predstavitelia polície sami objektmi vyšetrovania a zároveň rozhodujú o vyšetrovaní, je naďalej neudržateľná.

Bez jej zásadnej personálnej očisty nie je možné zabezpečiť a vykonať rýchle, objektívne a komplexné vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Ani vyšetrovanie závažných a rozsiahlych prípadov hospodárskej kriminality, o ktorých vo svojich článkoch písal zavraždený novinár J. Kuciak.

Autor je bývalý riaditeľ Úradu boja proti korupcii.