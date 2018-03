Spájanie Progresívneho Slovenska a SPOLU? Táto otázka je v súčasnosti opäť otvorená

"V čase, keď sa predčasné voľby javili ako pravdepodobný scenár, naše predsedníctvo jednomyseľne schválilo začatie predbežných rokovaní o spoločnom postupe so stranou SPOLU. V dnešnej situácii, keď sa rozpadá dôvera v štát a politiku, je povinnosťou demokratických opozičných síl, aby k sebe hľadali cestu a dokázali sa spojiť pre väčšiu vec," povedala podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová. Rokovania o predvolebnej koalícii so stranou SPOLU tak označila za otvorenú otázku.

Aj hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková odkázala, že o otázke spoločného postupu do volieb sa rokovalo pre prípad júlových predčasných volieb. "Progresívne Slovensko je náš strategický partner, ktorý je nám na politickej scéne najbližší a budeme spolupracovať naďalej. Ak SPOLU prijme také rozhodnutie, budeme verejnosť informovať," dodala.

V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko pod hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, SPOLU 1,1 percenta. Na vstup do parlamentu je potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až sedem percent hlasov.